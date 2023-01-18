До того ж масова купівля житла заможними іноземцями витісняє місцевих жителів і створює "селища-привиди", що складаються з порожніх будинків.
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Заборона може позбавити іноземців можливості купувати будинки для відпочинку на архіпелазі. Схожа схема вже діє в Канаді.
Що пропонує місцева влада
Віцепрезидент Балеарських островів Хуан Педро Ілланес звернувся до уряду Іспанії з проханням посилити тиск на Євросоюз, аби той дозволив островам запровадити заборону на купівлю житла іноземцями. Ілланес визнає, що заборона буде суперечити європейському принципу вільного пересування, однак є прецеденти, наприклад, в Австрійських Альпах, які захищаються, як територія культурного значення.
Інший приклад – Аландські острови у Фінляндії, де існують обмеження на купівлю будинків іноземцями. У Хорватії громадяни ЄС мають бути резидентами щонайменше 10 років, перш ніж зможуть купувати сільськогосподарські землі.
Багато громадян Європи та інших країн можуть дозволити собі нерухомість за цінами, недоступними для громадян цих островів,
– пояснила рішення президент Балеарських островів Франсіна Арменгол.
Вартість нерухомості на островах була стабільною під час фінансової кризи 2008 року та пандемії коронавірусу, при цьому будинки на Майорці та Форментері були одними з найдорожчих в Іспанії. Приміром, у селищі Дейя (на заході Майорки) квадратний метр коштує у середньому 6 091 євро. Будинок з двома спальнями продають тут за 1,6 мільйона євро.
За даними національного статистичного управління, у 2022 році на частку іноземних покупців припадало 38,95% покупок на Балеарських островах порівняно із середнім показником країни 12,61%. З 700 будинків Дейї 200 будівель порожні, при цьому 37% власності, що занепадає належить іноземцям. Місцева влада навіть подвоїла муніципальний податок на порожню нерухомість, але це не сильно впливає на заможних власників.