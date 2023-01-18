До того ж масова купівля житла заможними іноземцями витісняє місцевих жителів і створює "селища-привиди", що складаються з порожніх будинків.

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Заборона може позбавити іноземців можливості купувати будинки для відпочинку на архіпелазі. Схожа схема вже діє в Канаді.

Що пропонує місцева влада

Віцепрезидент Балеарських островів Хуан Педро Ілланес звернувся до уряду Іспанії з проханням посилити тиск на Євросоюз, аби той дозволив островам запровадити заборону на купівлю житла іноземцями. Ілланес визнає, що заборона буде суперечити європейському принципу вільного пересування, однак є прецеденти, наприклад, в Австрійських Альпах, які захищаються, як територія культурного значення.

Інший приклад – Аландські острови у Фінляндії, де існують обмеження на купівлю будинків іноземцями. У Хорватії громадяни ЄС мають бути резидентами щонайменше 10 років, перш ніж зможуть купувати сільськогосподарські землі.

Одночасно уряд Балеарських островів хоче добитися зниження цін на житло в регіоні, оголосивши острова "стресовою зоною", де орендна плата або вартість іпотеки перевищує 30% середнього місцевого доходу.

Багато громадян Європи та інших країн можуть дозволити собі нерухомість за цінами, недоступними для громадян цих островів,

– пояснила рішення президент Балеарських островів Франсіна Арменгол.