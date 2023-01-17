Приміром, росіяни лідирують серед нерезидентів, які купують нерухомість у Дубаї. В Туреччині ними придбано 16 312 будинків та квартир, інформує 24 Канал. Як це впливає на місцеві ринки – далі.

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Росіяни стали лідерами з купівлі житла у Дубаї

Як пише Bloomberg з посиланням на дані дубайської компанії Betterhomes, минулого року в Дубаї було зареєстровано понад 86 000 угод з продажу житла, що перевищило попередній рекорд у 80 000 у 2009 році.

За цей час тут було продано нерухомості на суму близько 208 мільярдів дирхамів (56,6 мільярда доларів), що майже на 80% більше, ніж 2021 року. Зростання цін сповільнилося до 11% у 2022 році порівняно з 21% роком раніше. Відтак ринок нерухомості в Дубаї став одним із небагатьох, де вартість житла впала.

Коментуючи цю новину, бізнесмен-мільярдер та засновник девелоперської компанії DAMAC Properties Хуссейн Саджвані зазначив, що через схожі тенденції вартість життя в Дубаї та ціни на ринку нерухомості продовжуватимуть зростати.

Вже зараз багато мешканців скаржаться, що ціни на оренду житла зросли за рік на 50%. Тому, на думку Саджвані, фактори, які стримують зростання зараз, можуть стати реальною небезпекою для країни у майбутньому.

Громадяни Туреччини борються з іноземцями

Також, за даними Турецького статистичного інституту, у 2022 році росіяни стали лідерами із придбання нерухомого майна у Туреччині. Всього за минулий рік вони купили 16 312 будинків і квартир. Для порівняння українці придбали в країні лише 2 574 об'єкти нерухомості. Загалом продаж житла в Туреччині іноземцям зріс на 15,2% за 2022 рік. Країні вдалося продати нерезидентам 67 490 об'єктів.

Підвищений попит призвів до підвищення орендних ставок та росту ціни на квартири -- вартість нерухомості в Анталії зросла за останні два роки майже у 5 разів, а сума угоди перевищує середній дохід громадян у Туреччині. Близько 13 000 осіб вже підписали петицію, яка повинна заборонити іноземцям купувати та здавати в оренду житло.

Кількість угод зросла і в Грузії