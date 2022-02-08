Викована льодовиками, землетрусами та ранніми американськими мисливцями за мінералами ця надзвичайна печерна виставлена на продаж як частина дивовижного маєтку Міссурі. Площа маєтку складає майже 1 гектар.
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Головний будинок у цьому великому комплексі має чотири спальні та чотири ванні кімнати. Під пагорбами та господарськими будівлями лежить тунель прихованих печер.
Дім з "родзинкою" / Фото loveproperty
Печера названа на честь Джейкоба Крейкрафта, місцевого шахтаря, який відкрив таємний підземний лабіринт у 1875 році. Печери були туристичною точкою з 1932 року. Перший власник печер вирізав своє ім'я на скелі.
Скромна оселя / Фото loveproperty
Сповнені потенціалу розгалужені території також є домом для ряду господарських будівель та нерухомості. Звивисті дороги з твердим покриттям усіяні невеликими котеджами, які новий власник міг би легко використати для великих ділових заходів.
Приголомшлива власність / Фото loveproperty
Оточений гектарами приголомшливої землі, будинок ідеально підходить для випасу тварин. Також тут є доступ до кемпінгу, де відвідувачі можуть насолоджуватися озером.
Дикі печери / Фото loveproperty
Будинок оцінили у 3,4 мільйона доларів і виставили на продаж.
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