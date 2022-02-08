Выкованная ледниками, землетрясениями и ранними американскими охотниками за минералами эта удивительная пещерная выставлена на продажу как часть удивительного имения Миссури. Площадь имения составляет около 1 гектара.
Читайте Кому не стоит покупать двухуровневую квартиру: девелопер назвал интересный нюанс
Главный дом в этом большом комплексе имеет четыре спальни и четыре ванные комнаты. Под холмами и хозяйственными постройками лежит туннель скрытых пещер.
Дом с "изюминкой" / Фото loveproperty
Пещера названа в честь Джейкоба Крейкрафта, местного шахтера, открывшего тайный подземный лабиринт в 1875 году. Пещеры являлись туристической точкой с 1932 года. Первый владелец пещер вырезал свое имя на скале.
Скромный дом / Фото loveproperty
Полные потенциала разветвленные территории также являются домом для ряда хозяйственных построек и недвижимости. Извилистые дороги с твердым покрытием усеяны небольшими коттеджами, которые новый владелец мог легко использовать для крупных деловых мероприятий.
Потрясающая собственность / Фото loveproperty
Окруженный гектарами потрясающей земли дом также идеально подходит для выпаса животных. Здесь есть доступ к кемпингу, где посетители могут наслаждаться озером.
Дикие пещеры / Фото loveproperty
Дом оценили в 3,4 миллиона долларов и выставили на продажу.
Больше фото невероятной недвижимости: