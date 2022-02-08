Нерухомість із "родзинкою": як виглядає будинок, що має власний лабіринт печер
Джерело:loveproperty
У штаті Міссурі, що у США, виставили на продаж дивовижний маєток. Окрім величезної площі земельних угідь будинок може похизуватися власною печерою.
Викована льодовиками, землетрусами та ранніми американськими мисливцями за мінералами ця надзвичайна печерна виставлена на продаж як частина дивовижного маєтку Міссурі. Площа маєтку складає майже 1 гектар.
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Головний будинок у цьому великому комплексі має чотири спальні та чотири ванні кімнати. Під пагорбами та господарськими будівлями лежить тунель прихованих печер.
Печера названа на честь Джейкоба Крейкрафта, місцевого шахтаря, який відкрив таємний підземний лабіринт у 1875 році. Печери були туристичною точкою з 1932 року. Перший власник печер вирізав своє ім'я на скелі.
Сповнені потенціалу розгалужені території також є домом для ряду господарських будівель та нерухомості. Звивисті дороги з твердим покриттям усіяні невеликими котеджами, які новий власник міг би легко використати для великих ділових заходів.Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ, яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.
Оточений гектарами приголомшливої землі, будинок ідеально підходить для випасу тварин. Також тут є доступ до кемпінгу, де відвідувачі можуть насолоджуватися озером.
Будинок оцінили у 3,4 мільйона доларів і виставили на продаж.
Більше фото неймовірної нерухомості: