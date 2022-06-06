Нерухомість Швейцарії для біженців: 50 тисяч ліжкомісць простоює в очікуванні українців

Близько 24 тисячі швейцарців запропонували безкоштовне житло українським біженцям, які виїхали із власного дому через вторгнення Росії. За даними цюріхської організації Campax, незаселеними залишається понад 50 тисяч будинків, квартир чи кімнат.

Про це повідомляє щотижневик SonntagsZeitung Campax, який займається справами біженців у Швейцарії. За даними видання, сьогодні місцевий уряд розмістив лише 4 500 українців. Водночас ще 52 500 ліжкомісць залишаються порожніми.

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Українці знаходять приватне житло

Приблизно половина з 50 тисяч українських біженців у Швейцарії знайшли приватне житло. Інші проживають у громадських закладах, таких як федеральні центри притулку, об’єкти цивільної оборони та колишні армійські казарми.

Як повідомляє видання, Campax та Швейцарська рада у справах біженців може розмістити українців у приватних будинках лише у тому випадку, якщо це дозволяє відповідний кантон. Проте більшість із них неохоче погоджуються на перспективу підвищувати відсоток військових біженців у приватному секторі. Відтак швейцарці здають приватні будинки в обхід владі.

У березні Швейцарія запровадила тимчасовий дозвіл S, який дає біженцям, які опинилися в альпійській країні, право жити та працювати тут впродовж року. Державний секретаріат з питань імміграції Швейцарії (SEM) додає, що при поверненні українців до України більш ніж на 15 днів на квартал, їх статус захисту S може бути анульований. Анулювання дозволу на перебування в країні можливе також, якщо особа перебуває в третій країні більш як 2 місяці. Тоді SEM може зробити висновок, що біженець переїхав зі Швейцарії.

Влада Швейцарії повідомляє, що зареєструвала щонайменше 54 тисяч біженців з України, близько 1 тисяч із них отримали дозвіл на роботу.