Завдяки спаду активності знижуються й ціни на оренду квартир. За скільки можна влітку винайняти житло в українській столиці – читайте далі.
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Що змінилося влітку
Кількість угод в червні – серпні може знизитися до 1500. Для порівняння у весняний період попит досягав 3000 операцій на місяць,
– пояснив директор консалтингової компанії City Development Solutions Роман Герасимчук.
У літні місяці студенти й трудові мігранти звільняють знімне житло і число порожніх квартир зростає. Тому знайти ідеальну нерухомість стає простіше.
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За скільки можна винайняти житло влітку у Києві
За словами директорки рієлторського об'єднання "Простір" Юлії Курганової, на сьогодні однокімнатну квартиру у Києві можна винайняти за ціною від 5 тисяч гривень. Це буде житло без ремонту у старому житловому фонді в спальному районі міста. До метро доведеться під'їжджати транспортом.
Влітку скромну однушку у Києві можна винайняти за 5 тисяч гривень / Фото Pixabay
Найбільш популярні квартири у Києві здають по 8 – 12 тисяч гривень на місяць.
У центрі Києва за однушку доведеться викласти близько 15 тисяч гривень у старому будинку та близько 18 тисяч гривень у новобудові.