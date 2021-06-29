Осенью стоимость может возрасти на 5 – 7%, а к концу года – на 10%. Подробнее рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

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Что будет с ценами на жилье летом

Мы уже чувствуем этот рост в определенных сегментах… Летом еще будет затишье… А уже к концу августа, в сентябре – октябре рынок будет более активен. Я думаю, что будет изменение стоимости в сторону увеличения,

– отметил Пита.

По его словам, на первичном рынке есть свои особенности. В частности, если недвижимость уже введена в эксплуатацию, она может относиться ко вторичному рынку. Стоимость объекта зависит от этапа строительства, поэтому это считается не подорожанием, а ценой, которая формируется относительно готовности дома.

В целом также будет 5 – 7% и на первичном рынке, а к концу года – около 10%,

– добавил эксперт.

К концу года жилье может подорожать на 10% / Фото Pixabay

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Почему растут цены на жилье

Многие украинцы рассматривают недвижимость как способ инвестирования. Также на цены повлиял рост инфляции и увеличение денежной массы в мире. При этом Юрий Пита уверен, что сильного всплеска на рынке недвижимости в Украине не будет.

Цены на жилье выросли по нескольким причинам / Фото Pixabay