Кожна європейська країна встановлює власні правила купівлі житла. В одних для оформлення угоди достатньо українського паспорта, уряд інших ставить перед покупцями низку вимог. В яких країнах найлегше купити житло та що для цього потрібно – далі.

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Що треба знати перед купівлею житла в Європі

У більшості країн Євросоюзу українцям необхідно отримати місцевий податковий номер для сплати податків на нерухомість. Це дасть можливість проводити подальші операції.

Деякі країни вимагають, щоб розрахунок за нерухомість проводили тільки з банківського рахунку, відкритого на території держави, де купується житло. Деякі країни, наприклад, Австрія, взагалі забороняє іноземцям купувати нерухомість без отримання спеціального дозволу,

– розповідає керуюча партнерка юридичної компанії GLS Ольга Черевко.

Партнер ЮКК "Де-юре" адвокат Григорій Трипульський додає, що перед купівлею слід звернути увагу на низку моментів:

податки, пов'язані з володінням майном. У деяких європейських країнах такий податок може досягати 2% від вартості майна на рік;

вартість утримання нерухомості;

податки, які треба заплатити при придбанні (сюди входять мита, послуги юриста, агентства нерухомості, нотаріуса).

Все це потягне за собою додаткові витрати.

"Основна складність, з якою стикаються українці, особливо зараз – підтвердження легальності походження коштів та отримання їх на рахунок в Європі. До війни такі платежі можна було зробити з України, але зараз виведення валюти з України обмежене і щоразу така легалізація коштів перетворюється на "квест" із заздалегідь невідомим результатом", – наголошує адвокат.

Також експерти радять вивчити законодавство країни, в якій ви хочете купити майно, щодо податкового резидентства в ній.

Як купити житло в Австрії



Ціни на житло в Австрії активно ростуть / Фото Unsplash

Без особливих складнощів житло в Австрії можуть купити біженці та підприємці, які ведуть тут свій бізнес. При інших сценаріях доведеться отримати дозвіл від імміграційного департаменту.

Це правило стосується всіх іноземців (осіб, які не мають австрійського громадянства або громадянства ЄС). А щоб отримати такий дозвіл, необхідно довести соціальний чи економічний інтерес,

– зазначає Черевко.

Також українці зможуть придбати нерухомість при розширенні бізнесу. Це буде доказом економічного інтересу.

Водночас варто враховувати, що ціни на житло у країні ростуть з шаленими темпами. За даними Статистичного управління Австрії, загальний індекс цін на житло в країні у першому кварталі 2022 року збільшився на 13,66% у річному обчисленні (+7,39% з урахуванням інфляції). Найбільше подорожчало первинне житло.

Купівля нерухомості в Португалії

Щоб купити житло у Португалії необхідний податковий номер / Фото Unsplash

Значно легше стати власником житла у Португалії. Тут для українців немає ніяких обмежень, розповідає Черевко. При цьому іноземці можуть купувати тут необмежену кількість нерухомого майна. Все, що для цього потрібно, – місцевий податковий номер (NIF), оскільки при купівлі нерухомості саме покупець сплачує податок на купівлю і надалі сплачує щорічний податок на нерухомість.

Португалія також надає можливості для іноземців та українців у тому числі. При покупці певної нерухомості покупець має право на отримання "Голден візи". Це право на проживання, яке дає можливість в перспективі через 5 років отримати португальський паспорт,

– пояснює представниця компанії GLS.

При цьому для отримання паспорта особі не потрібно постійно проживати на території Португалії. Достатньо лише бути присутнім в країні протягом 14 днів кожні 2 роки.

Як і в Австрії ціни на португальське житло продовжують зростати. За даними дослідження, у серпні 2022 року квадратний метр у Португалії коштував у середньому 2 390 євро. Це на 1,4% більше, ніж у попередньому кварталі та на 5,8% перевищує показник серпня минулого року.

Як купити житло в Болгарії

У Болгарії росте попит на курортне житло / Фото Unsplash ​

Ще одна країна, яка надає лояльні умови для купівлі житла – Болгарія. При купівлі нерухомості у нотаріуса потрібен тільки український паспорт. В поодиноких випадках просять копії довідки про доходи.

Рієлтор Стефан Валчев зазначає, що зараз ціни на ринку нерухомість в Болгарії ростуть. Це пов'язано із підвищеним попитом на курортне житло.

Багато клієнтів з Німеччини, Польщі, Чехії, Великої Британії. Також через війну до Болгарії приїхали й багато українців. Чимало з них почали купувати квартири і будинки,

– пояснює він.

Рієлтор пригадує, що рік умебльована квартира на вторинному ринку продавалася за 500 євро за метр. Зараз аналогічне житло продають як мінімум за 700 – 800 євро.

Як пишуть болгарські профільні видання, у другому кварталі 2022 року середня ціна заміських будинків становить 46 100 євро, для порівняння, у доковідний період вартість угод становила 20 000 – 25 000 євро.

Правила купівлі житла в Іспанії

Іспанія – одна із найлояльніших країн для покупців житла / Фото Unsplash ​

Аби стати власником іспанської нерухомості не потрібно переживати за дозвіл влади чи посвідку на проживання. На ринку є чимало варіантів як на первинному, так і на вторинному ринку.

Власник нерухомості в Іспанії може перебувати в країні до 90 днів протягом 180 днів. Однак, щоб жити в цій країні довше, потрібно оформлювати посвідку на проживання. Іноземцям, які купують житло в Іспанії, радять користуватися послугами агентств для зручності з документами, хоча це не обов'язково.

Цікаво, що подорожчання житла у 2022 році торкнулося і Іспанії, зокрема Барселони. Тут, вперше за 3 роки, зафіксували ріст вартості житла, щоправда, лише на 1%.