Каждая европейская страна устанавливает свои правила покупки жилья. У одних для оформления сделки достаточно украинского паспорта, правительство других ставит перед покупателями ряд требований. В каких странах легче всего купить жилье и что для этого нужно – дальше.

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Что нужно знать перед покупкой жилья в Европе

В большинстве стран Евросоюза украинцам необходимо получить местный налоговый номер для уплаты налогов на недвижимость. Это позволит проводить дальнейшие операции.

Некоторые страны требуют, чтобы расчет за недвижимость производился только с банковского счета, открытого на территории государства, где покупается жилье. Некоторые страны, например, Австрия, вообще запрещают иностранцам покупать недвижимость без получения специального разрешения,

– рассказывает управляющая партнерша юридической компании GLS Ольга Черевко.

Партнер ЮКК "Де-юре" адвокат Григорий Трипульский добавляет, что перед покупкой следует обратить внимание на ряд моментов:

налоги, связанные с владением имуществом. В некоторых европейских странах такой налог может достигать 2% стоимости имущества в год;

стоимость содержания недвижимости;

налоги, которые нужно заплатить при приобретении (сюда входят пошлины, услуги юриста, агентства недвижимости, нотариуса).

Все это повлечет дополнительные расходы.

"Основная сложность, с которой сталкиваются украинцы, особенно сейчас – подтверждение легальности происхождения средств и получение их на счет в Европе. До войны такие платежи можно было сделать из Украины, но сейчас вывод валюты из Украины ограничен и каждый раз такая легализация средств превращается в "квест" с заранее неизвестным результатом", – подчеркивает адвокат.

Также эксперты советуют изучить законодательство страны, в которой вы хотите купить имущество по налоговому резидентству в ней.

Как купить жилье в Австрии



Цены на жилье в Австрии активно растут / Фото Unsplash

Без особого труда жилье в Австрии могут купить беженцы и предприниматели, ведущие здесь свой бизнес. При других сценариях придется получить разрешение от иммиграционного департамента.

Это правило касается всех иностранцев (лиц, не имеющих австрийского гражданства или гражданства ЕС). А чтобы получить такое разрешение, необходимо доказать социальный или экономический интерес,

– отмечает Черевко.

Также украинцы могут приобрести недвижимость при расширении бизнеса. Это будет подтверждением экономического энтузиазма.

В то же время следует учитывать, что цены на жилье в стране растут с бешеными темпами. По данным Статистического управления Австрии, общий индекс цен на жилье в стране в первом квартале 2022 года увеличился на 13,66% в годовом исчислении (+7,39% с учетом инфляции). Больше всего подорожало первоначальное жилье.

Покупка недвижимости в Португалии

Чтобы купить жилье в Португалии, необходим налоговый номер / Фото Unsplash

Гораздо легче стать владельцем жилья в Португалии. Здесь для украинцев нет никаких ограничений, – рассказывает Черевко. При этом иностранцы могут покупать здесь огромное количество недвижимого имущества. Все, что для этого нужно – местный налоговый номер (NIF), поскольку при покупке недвижимости именно покупатель платит налог на покупку и в дальнейшем уплачивает ежегодный налог на недвижимость.

Португалия также предоставляет возможности для иностранцев и украинцев, в том числе. При покупке определенной недвижимости покупатель имеет право на получение "Голден визы". Это право на проживание, которое дает возможность в перспективе через 5 лет получить португальский паспорт,

– объясняет представительница компании GLS.

При этом для получения паспорта лицу не нужно постоянно проживать на территории Португалии. Достаточно только присутствовать в стране в течение 14 дней каждые 2 года.

Как и в Австрии, цены на португальское жилье продолжают расти. По данным исследования, в августе 2022 года квадратный метр в Португалии стоил в среднем 2 390 евро. Это на 1,4% больше, чем в прошлом квартале и на 5,8% превышает показатель августа прошлого года.

Как купить жилье в Болгарии

В Болгарии растет спрос на курортное жилье / Фото Unsplash

Еще одна страна, предоставляющая лояльные условия для покупки жилья – Болгария. При покупке недвижимости у нотариуса требуется только украинский паспорт. В редких случаях просят копии справки о доходах.

Риелтор Стефан Валчев отмечает, что сейчас цены на рынке недвижимости в Болгарии растут. Это связано с повышенным спросом на курортное жилье.

Многие клиенты из Германии, Польши, Чехии, Великобритании. Также из-за войны в Болгарию приехали и многие украинцы. Многие из них начали покупать квартиры и дома,

– объясняет он.

Риелтор напоминает, что год меблированная квартира на вторичном рынке продавалась за 500 евро за метр. Сейчас аналогичное жилье продается как минимум за 700 – 800 евро.

Как пишут болгарские профильные издания, во втором квартале 2022 года средняя цена загородных домов составляет 46 100 евро, для сравнения, в доковидный период стоимость сделок составляла 20 000 – 25 000 евро.

Правила покупки жилья в Испании

Испания – одна из самых лояльных стран для покупателей жилья / Фото Unsplash ​

Чтобы стать владельцем испанской недвижимости не нужно переживать за разрешение властей или вид на жительство. На рынке есть много вариантов как на первичном, так и на вторичном рынке.

Владелец недвижимости в Испании может находиться в стране до 90 дней в течение 180 дней. Однако, чтобы жить в этой стране дольше, нужно оформлять вид на жительство. Иностранцам, покупающим жилье в Испании, советуют пользоваться услугами агентств для удобства с документами, хотя это не обязательно.

Интересно, что подорожание жилья в 2022 году коснулось и Испании, в частности, Барселоны. Здесь впервые за 3 года зафиксировали рост стоимости жилья, правда, всего на 1%.