Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на інтерв'ю з організатором розіграшу. Розповідаємо, що на разі відомо про неймовірну пропозицію.

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Трикімнатна квартира за 500 гривень

Квартира, вартість якої 300 тисяч фунтів стерлінгів, перейде новому власнику за ціною піци / Фото The Sun

У дублінській лотереї розігрується трикімнатна квартира з ремонтом та усією необхідною технікою. Повідомляється, що її може забрати будь-хто, хто має білет

Кіт Муні, який запустив розіграш минулого четверга, розповів що на сьогодні продано понад 1000 білетів. Кожен із них коштує 14,50 фунтів стерлінгів (519 гривень).

Я подумав, що це чудовий спосіб продати дім, а також дати комусь можливість придбати нерухомість за ціною піци навинос. Це може змінити чиєсь життя,

– розповів Муні.

Організатори планують продати 60 тисяч лотерейних білетів / Фото The Sun

Квартира площею 139 квадратних метрів буде повністю умебльована під потреби майбутніх власників. Крім того, тут є ванна кімната додаткові комори для зберігання, 2 балкони, один із яких відкриває краєвид на внутрішній сад.

Переможця буде обрано, коли організатори продадуть усі 60 тисяч білетів. Якщо цього не трапиться до кінця року, Муні обіцяє розіграти квартиру 20 лютого 2022 року.

Квартиру розіграють із меблями / Фото The Sun

Організатори додають, що були вражені реакцією аудиторії. По-перше, вони змогли продати велику партію білетів менш ніж за тиждень, по-друге, безліч користувачів мережі залишали позитивні коментарі та підтримували ідею у приватних повідомленнях.

На цю мить люди перебувають у скрутному становищі: або платять грабіжницьку орендну плату, або щосили намагаються виплатити іпотечний кредит,

– додає Муні.

Теперішній власник прожив у цьому будинку 13 років / The Sun

Кіт прожив у цій квартирі 13 років. Зараз він у пошуках більшої нерухомості, де знайдеться місце для його сім'ї, а також батьків дружини. Серед інших планів чоловіка – відкриття місцевого притулку для людей з наркоманією та психологічними розладами.

Чи варто брати участь у розіграшах

Теоретично так, але експерти застерігають, що подібні розіграші часто є способом заробітку шахраїв. Існує безліч прикладів, коли тисячі людей розкуповували лотерейні білети, сподіваючись виграти будинок своєї мрії, після чого організатори зникали й більше не виходили на зв'язок із аудиторією.

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Завжди перевіряйте дрібний шрифт – часто в умовах розіграшу є підпункт, у якому вказано, що розіграш не відбудеться, якщо власник не продасть відповідну кількість квитків. Звісно, повернення грошей в такому разі також не передбачається.