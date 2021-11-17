Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на интервью из организатором розыгрыша. Рассказываем, что известно о невероятном предложении.

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Трехкомнатная квартира за 500 гривен

Квартира, стоимость которой 300 тысяч фунтов стерлингов, перейдет новому владельцу по цене пиццы / Фото The Sun

В дублинской лотерее разыгрывается трехкомнатная квартира с ремонтом и всей необходимой техникой. Сообщается, что ее может забрать любой, кто имеет билет.

Кит Муни, запустивший розыгрыш в прошлый четверг, рассказал, что на сегодня продано более 1000 билетов. Каждый из них стоит 14,50 фунта стерлингов (519 гривен).

Я подумал, что это отличный способ продать дом, а также дать кому-то возможность приобрести недвижимость по цене пиццы навынос. Это может изменить чью-то жизнь,

– рассказал Муни.

Организаторы планируют продать 60 тысяч лотерейных билетов / Фото The Sun

Квартира площадью 139 квадратных метров будет полностью меблированная под нужды будущих владельцев. Кроме того, здесь есть ванная комната дополнительные кладовые для хранения, 2 балкона, один из которых открывает вид на внутренний сад.

Победитель будет выбран, когда организаторы продадут все 60 тысяч билетов. Если этого не случится до конца года, Муни обещает разыграть квартиру 20 февраля 2022 года.

Квартиру разыграют с мебелью / Фото The Sun

Организаторы добавляют, что были поражены реакцией аудитории. Во-первых, они смогли продать большую партию билетов менее чем через неделю, во-вторых, множество пользователей сети оставляли положительные комментарии и поддерживали идею в частных сообщениях.

На этот момент люди находятся в затруднительном положении: либо платят грабительскую арендную плату, либо изо всех сил пытаются выплатить ипотечный кредит,

– добавляет Муни.

Настоящий владелец прожил в этом доме 13 лет / The Sun

Кит прожил в этой квартире 13 лет. Сейчас он в поисках большей недвижимости, где найдется место для его семьи, а также родителей жены. Среди других планов мужчины – открытие местного приюта для людей с наркоманией и психологическими расстройствами.

Стоит ли участвовать в розыгрышах

Теоретически да, но эксперты предостерегают, что подобные розыгрыши часто являются способом заработка мошенников. Существует множество примеров, когда тысячи людей раскупали лотерейные билеты в надежде выиграть дом своей мечты, после чего организаторы исчезали и больше не выходили на связь с аудиторией.

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Всегда проверяйте мелкий шрифт – часто в условиях розыгрыша есть подпункт, в котором указано, что розыгрыш не состоится, если владелец не продаст соответствующее количество билетов. Конечно, возврат денег в таком случае тоже не предполагается.