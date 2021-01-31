Невдалі прийоми в оформленні житла: дизайнерка інтер'єру розвінчала 3 міфи

Оформляючи квартиру або будинок, багато хто читає статті і дивиться картинки в інтернеті, після чого часто керується хибними висновками.

Джерело: інстаграм Анни Пашковської

Які міфи про оформлення інтер'єру існують і користуються популярністю, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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3 міфи про дизайн інтер'єру

1. Чорний колір зменшує простір

Найбільш поширений міф, в який вірить більшість власників. За словами дизайнерки інтер'єру, чорний колір додає приміщенню глибину і візуально стирає межі. Тому таке рішення не є невдалим.

2. Карниз і плінтус потрібні обов'язково ⠀

Відкрию таємницю: функціонально плінтус потрібен для того, щоб приховати щілину між підлогою і стіною. Ви можете просто укласти підлогове покриття з корковим компенсатором по периметру і необхідність у плінтусі пропаде! – пояснила Пашковська.

Що стосується карниза – у класичному вигляді він підходить не для кожного стилю. Наприклад, мінімалізм або лофт краще виглядають без карнизів і плінтусів.

У деяких стилях можна обійтися без карниза і плінтуса​ / Фото legko

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3. Витримуємо один стиль

В інтер'єрі зараз актуальна унікальність. Це дозволяє використовувати такий прийом як еклектика (поєднання різнорідних стилів в одному приміщенні). За словами дизайнерки інтер'єру, житло може виглядати набагато цікавішим, якщо не обмежувати себе межами одного стилю.

Еклектика робить інтер'єр цікавим і унікальним​ / Фото pinterest

Важливо: всі прийоми потрібно реалізовувати тільки після того, як ви детально обміркували і спланували всі нюанси. Це дозволить уникнути помилок.