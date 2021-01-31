Неудачные приемы в оформлении жилья: дизайнер интерьера развенчала 3 мифа
Оформляя квартиру или дом, многие читают статьи и смотрят картинки в интернете, после чего часто руководствуются ошибочными выводами.
Источник: инстаграм Анны Пашковской
Какие мифы об оформлении интерьера существуют и пользуются популярностью, рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.
Интересно Чего вы не найдете в зарубежных интерьерах: дизайнер назвала 3 приема
3 мифа о дизайне интерьера
1. Черный цвет уменьшает пространство
Наиболее распространенный миф, в который верит большинство владельцев. По словам дизайнера интерьера, черный цвет добавляет помещению глубину и визуально стирает границы. Поэтому такое решение не является неудачным.
2. Карниз и плинтус нужны обязательно⠀
Открою тайну: функционально плинтус нужен для того, чтобы скрыть щель между полом и стеной. Вы можете просто уложить напольное покрытие с пробковым компенсатором по периметру и необходимость в плинтусе пропадет! – пояснила Пашковская.
Что касается карниза – в классическом виде он подходит не для каждого стиля. Например, минимализм или лофт лучше выглядят без карнизов и плинтусов.
В некоторых стилях можно обойтись без карниза и плинтуса / Фото legko
Полезно Тренды 2021 на кухне: 5 идей, которые следует использовать у себя дома
3. Выдерживаем один стиль
В интерьере сейчас актуальная уникальность. Это позволяет использовать такой прием как эклектика (соединение разнородных стилей в одном помещении). По словам дизайнере интерьера, жилье может выглядеть гораздо интереснее, если не ограничивать себя рамками одного стиля.
Эклектика делает интерьер интересным и уникальным / Фото pinterest
Важно: все приемы нужно реализовать только после того, как вы детально обдумали и спланировали все нюансы. Это позволит избежать ошибок.
Поделиться новостью