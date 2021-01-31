Оформляя квартиру или дом, многие читают статьи и смотрят картинки в интернете, после чего часто руководствуются ошибочными выводами.

Источник: инстаграм Анны Пашковской

Какие мифы об оформлении интерьера существуют и пользуются популярностью, рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

Интересно Чего вы не найдете в зарубежных интерьерах: дизайнер назвала 3 приема

3 мифа о дизайне интерьера

1. Черный цвет уменьшает пространство

Наиболее распространенный миф, в который верит большинство владельцев. По словам дизайнера интерьера, черный цвет добавляет помещению глубину и визуально стирает границы. Поэтому такое решение не является неудачным.

2. Карниз и плинтус нужны обязательно⠀

Открою тайну: функционально плинтус нужен для того, чтобы скрыть щель между полом и стеной. Вы можете просто уложить напольное покрытие с пробковым компенсатором по периметру и необходимость в плинтусе пропадет! – пояснила Пашковская.

Что касается карниза – в классическом виде он подходит не для каждого стиля. Например, минимализм или лофт лучше выглядят без карнизов и плинтусов.

В некоторых стилях можно обойтись без карниза и плинтуса / Фото legko

Полезно Тренды 2021 на кухне: 5 идей, которые следует использовать у себя дома

3. Выдерживаем один стиль

В интерьере сейчас актуальная уникальность. Это позволяет использовать такой прием как эклектика (соединение разнородных стилей в одном помещении). По словам дизайнере интерьера, жилье может выглядеть гораздо интереснее, если не ограничивать себя рамками одного стиля.

Эклектика делает интерьер интересным и уникальным / Фото pinterest

Важно: все приемы нужно реализовать только после того, как вы детально обдумали и спланировали все нюансы. Это позволит избежать ошибок.