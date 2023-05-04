До планування цих квартир та будинків допустили аматорів, які створили провальні проєкти та навіть встигли їх реалізувати.

Дізнайтесь З житлової площі – в нежитлову: особливості процедури

10 жахливих робіт дизайнерів та архітекторів

Невдала ідея з кухонним островом отримала жахливу реалізацію

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А тут власники вирішили зекономити на земельній ділянці, тож довелось креативити



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З балансом кольорів та стилів цей архітектор не знайомий



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Ці панорамні вікна не повинні були відкривати всі туалетні секрети власників, проте щось пішло не так

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Креативно обіграти вікна таки вдалось, проте класичний монтаж виглядає дещо гармонійніше



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Забули про вхід, але вчасно придумали ідею зі сходами



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Замаскувати холодильник під колону була найгірша ідея

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Пожежна евакуація може закінчитись трагічно, якщо ви живете в цьому будинку

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Сходи, які ведуть нікуди



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Місця у ванній кімнаті було мало, тож змогли придумати лиш таке



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