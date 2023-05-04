К планировке этих квартир и домов были допущены любители, которые создали провальные проекты и даже успели их реализовать.

Узнайте С жилой площади – в нежилую: особенности процедуры

10 ужасающих работ дизайнеров и архитекторов

Неудачная идея с кухонным островом получила ужасную реализацию

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А здесь владельцы решили сэкономить на земельном участке, поэтому пришлось креативить



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С балансом цветов и стилей этот архитектор не знаком



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Эти панорамные окна не должны были открывать все туалетные секреты владельцев, однако что-то пошло не так

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Креативно обыграть окна удалось, однако классический монтаж выглядит несколько гармоничнее



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Забыли о входе, но вовремя придумали идею с лестницей



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Замаскировать холодильник под колонну была самая плохая идея

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Пожарная эвакуация может окончиться трагически, если вы живете в этом доме

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Лестница, ведущая некуда



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Места в ванной комнате было мало, так что смогли придумать только такое



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