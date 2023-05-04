Цих дизайнерів зганьбили в мережі: ось їхні провальні роботи

Часто роботи професіональних архітекторів та дизайнерів можуть викликати захоплення. Проте такі трапляються не завжди.
До планування цих квартир та будинків допустили аматорів, які створили провальні проєкти та навіть встигли їх реалізувати.
Дізнайтесь З житлової площі – в нежитлову: особливості процедури
10 жахливих робіт дизайнерів та архітекторів
Невдала ідея з кухонним островом отримала жахливу реалізацію
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А тут власники вирішили зекономити на земельній ділянці, тож довелось креативити
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З балансом кольорів та стилів цей архітектор не знайомий
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Ці панорамні вікна не повинні були відкривати всі туалетні секрети власників, проте щось пішло не так
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Креативно обіграти вікна таки вдалось, проте класичний монтаж виглядає дещо гармонійніше
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Забули про вхід, але вчасно придумали ідею зі сходами
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Замаскувати холодильник під колону була найгірша ідея
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Пожежна евакуація може закінчитись трагічно, якщо ви живете в цьому будинку
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Сходи, які ведуть нікуди
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Місця у ванній кімнаті було мало, тож змогли придумати лиш таке
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