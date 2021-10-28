Переобладнаний будиночок розташований на території парку Грімстон у Північному Йоркширі. Що відомо про незвичну нерухомість – читайте у нашому матеріалі.
Цікаво Автоматизація на ринку нерухомості: як відомий девелопер спрощує купівлю житла
Особливості будинку
Будинок має 2 рівні / Фото The Sun
Заходячи в будиночок з двору можна потрапити у вітальню. Також тут облаштована компактна кухня та ванна кімната. Гвинтові сходи ведуть на другий поверх зі спальним місцем на окремому рівні.
Будинок має 2 рівні / Фото The Sun
60-річні Дебра та Дейв Боумени, які живуть в крихітному особняку з 2000 року, розповідають, що це неймовірне місце для тих, хто мріє перевезти свій побут в заміський маєток. При цьому будівля не є відірваною від цивілізації. Будинок розташований неподалік від Йоркшира та має доступ до розвиненої інфраструктури.
Внутрішній дворик / Фото The Sun
Пара розповідає, що швидко привикла до компактного розміру дому та зазначає, що час прибирання усієї площі займає лише 30 хвилин.