Переоборудованный домик расположен на территории парка Гримстон в Северном Йоркшире. Что известно о необычной недвижимости – читайте в нашем материале.

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Особенности дома

Дом имеет 2 уровня / Фото The Sun

Заходя в домик со двора можно попасть в гостиную. Также здесь есть компактная кухня и ванная комната. Винтовая лестница ведет на второй этаж со спальным местом на отдельном уровне.

Дом имеет 2 уровня / Фото The Sun

60-летние Дебра и Дэйв Боумены, живущие в крошечном особняке с 2000 года, рассказывают, что это невероятное место для тех, кто мечтает перевезти свой быт в загородное имение. При этом здание не оторвано от цивилизации. Дом расположен недалеко от Йоркшира и имеет доступ к развитой инфраструктуре.

Внутренний дворик / Фото The Sun

Пара рассказывает, что быстро привыкла к компактному размеру дома и отмечает, что на уборку уходило всего 30 минут.

Сколько стоит домик

Несмотря на скромную площадь, владельцы запросили за историческое здание приличную сумму – 235 000 фунтов стерлингов (8517815 гривен).