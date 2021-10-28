Невеличкий дім за солідну суму: скільки коштує один з найменших особняків Великої Британії
Джерело:The Sun
Один з найменших будинків Британії, площа першого поверху якого становить лише 1.2 квадратних метрів, виставлений на продаж. Щоб вписати сюди всі необхідні зони, власники облаштували додатковий рівень.
Переобладнаний будиночок розташований на території парку Грімстон у Північному Йоркширі. Що відомо про незвичну нерухомість – читайте у нашому матеріалі.
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Особливості будинку
Заходячи в будиночок з двору можна потрапити у вітальню. Також тут облаштована компактна кухня та ванна кімната. Гвинтові сходи ведуть на другий поверх зі спальним місцем на окремому рівні.
60-річні Дебра та Дейв Боумени, які живуть в крихітному особняку з 2000 року, розповідають, що це неймовірне місце для тих, хто мріє перевезти свій побут в заміський маєток. При цьому будівля не є відірваною від цивілізації. Будинок розташований неподалік від Йоркшира та має доступ до розвиненої інфраструктури.
Пара розповідає, що швидко привикла до компактного розміру дому та зазначає, що час прибирання усієї площі займає лише 30 хвилин.