Невеличкий дім за солідну суму: скільки коштує один з найменших особняків Великої Британії

Один з найменших будинків Британії, площа першого поверху якого становить лише 1.2 квадратних метрів, виставлений на продаж. Щоб вписати сюди всі необхідні зони, власники облаштували додатковий рівень.

Переобладнаний будиночок розташований на території парку Грімстон у Північному Йоркширі. Що відомо про незвичну нерухомість – читайте у нашому матеріалі.

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Особливості будинку

Будинок має 2 рівні / Фото The Sun

Заходячи в будиночок з двору можна потрапити у вітальню. Також тут облаштована компактна кухня та ванна кімната. Гвинтові сходи ведуть на другий поверх зі спальним місцем на окремому рівні.

Будинок має 2 рівні / Фото The Sun

60-річні Дебра та Дейв Боумени, які живуть в крихітному особняку з 2000 року, розповідають, що це неймовірне місце для тих, хто мріє перевезти свій побут в заміський маєток. При цьому будівля не є відірваною від цивілізації. Будинок розташований неподалік від Йоркшира та має доступ до розвиненої інфраструктури.

Внутрішній дворик / Фото The Sun

Пара розповідає, що швидко привикла до компактного розміру дому та зазначає, що час прибирання усієї площі займає лише 30 хвилин.

Скільки коштує будиночок

Попри скромну площу, власники запросили за історичну будівлю пристойну суму – 235 000 фунтів стерлінгів (8 517 815 гривень).