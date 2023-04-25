Купуючи будинок, хлопець з дівчиною витратили на роздуми 10 хвилин. Більше часу в них не було, адже офіс агента з нерухомості мав зачинятися.

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Занедбаний будинок став житлом мрії

Пара згадує, як над ними сміялися люди, через те що вони хотіли переїхати в будинок до Різдва. Адже дім потребував масштабних робіт. Та тепер Емі й Девід перетворили занедбаний простір на стильний дім із нейтральними тонами та вкрапленнями чорного.

Серед багатьох сучасних штрихів – підлога у вигляді ялинки та ефектний скляний камін, вбудований у медіастіну у вітальні. Одним із найбільших перетворень наразі є ванна кімната.



Нова ванна кімната / Фото insideno89

Я думаю, що все це було викликом, але в хорошому сенсі – ми любимо виклики. Мене і Девіда багато запитують про те, як нам вдалося зробити більшу частину важкої частини за два місяці, але ми просто робили крок за кроком,

– розповідає Емі.

"Хоча це була важка робота, я любив кожну її хвилину. Це справді найбільше задоволення – спостерігати, як "мушля" стає вашим домом. Навіть просто збити маленькі стінки, здерти фарбу, побачити, як ставлять ваші плінтуси, це так добре", – ділиться Девід.

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Зараз пара вирощує сад і придивляється до нової кухні.



Хлопець з дівчиною усе робили разом / Фото insideno89