Покупая дом, парень с девушкой потратили на раздумья 10 минут. Больше времени у них не было, ведь офис агента по недвижимости должен был закрываться.

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Заброшенный дом стал жилищем мечты

Пара вспоминает, как над ними смеялись люди, потому что они хотели переехать в дом к Рождеству. Ведь дом нуждался в масштабных работах. Теперь Эми и Дэвид превратили запущенное пространство в стильный дом с нейтральными тонами и вкраплениями черного.

Среди многих современных штрихов – пол в виде елки и эффектный стеклянный камин, встроенный в медиастину в гостиной. Одним из самых больших преобразований в настоящее время является ванная комната.



Новая ванная комната / Фото insideno89

Я думаю, что все это было вызовом, но в хорошем смысле мы любим вызовы. Меня и Дэвида много спрашивают о том, как нам удалось сделать большую часть тяжелой части за два месяца, но мы просто делали шаг за шагом,

– рассказывает Эми.

"Хотя это была тяжелая работа, я любил каждую ее минуту. Это действительно самое большое удовольствие – наблюдать, как "рака" становится вашим домом. Даже просто сбить маленькие стенки, содрать краску, увидеть, как ставят ваши плинтусы, это так хорошо", – делится Дэвид.

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Сейчас пара выращивает сад и присматривается к новой кухне.



Парень с девушкой все делали вместе / Фото insideno89