Як правильно використовувати нейтральні тони в дизайні інтер'єру: три цінні поради

Дизайн інтер'єру в нейтральних тонах створює заспокійливу атмосферу та стриманий вигляд. Тому важливо дотримуватися порад дизайнерів, щоб не перейти межу й не зробити інтер'єр нудним і безхарактерним.

Важливо зрозуміти, що нейтральні кольори – це не лише бежевий, білий чи сірий. Вони скоріше відтінки строгого мінімалізму, які не варто використовувати надмірно, якщо ви хочете створити затишок у домі. "Ми всі потребуємо радості в нашому житті, і який кращий спосіб зробити це, ніж додати трохи кольору в наш інтер'єр?" – каже Патрік О'Доннелл, експерт з кольорів Farrow & Ball.

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Обирайте кольори природи

Ці відтінки, як правило, витончені та землисті. Вони створюють заспокійливу атмосферу в домі, що може бути набагато зручніше, ніж помешкання в енергійних яскравих тонах.

"Черпайте натхнення в похмурих відтінках гір, приглушених відтінках зелені рослин або землистих тонах піску чи глини", – радить дизайнерка Мелінда Тремблі.

Компактна кухня з приглушено-зеленою стіною / Фото Little Greene

Додайте один яскравий акцент

Кімната в нейтральних тонах – це гарна ідея, але в такий інтер'єр варто додати один яскравий акцент.

"Розважливий сплеск викличе посмішку, але не переповнить простір", – пояснює Патрік О'Доннелл з Farrow & Ball.

Цей підхід особливо добре працює зі сміливими, яскравими відтінками, такими як рожевий чи помаранчевий, як камін на фото.

Світло-коричнева кімната з яскравим каміном / Фото Farrow & Ball

Використайте ніжні відтінки

Ніжно-блакитний теж є нейтральним кольором. Його вважають одним із найкращих для фарбування стін у спальні та вітальні. Блакитний створює невимушений і вишуканий вигляд.

"Якщо ви шукаєте щось трохи стриманіше, виберіть такі кольори, як оливковий, зелена шавлія, індиго або егейський синій", – підказує експертка компанії Benjamin Moore Гелен Шоу.

Стримана й водночас розкішна вітальня з використанням блакитного / Фото Farrow & Ball