Нещодавно британський бренд фарби Farrow & Ball опублікував неймовірні дизайни кухонь, де поєднали зелений та рожевий. Після того, як люксовий бренд схвалив цю комбінацію, її почали сприймати дуже позитивно. Хоча в багатьох відомих будинках по всьому світу, кухні вже давно пофарбували в ці два тони.

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Чому поєднання рожевого та зеленого кольорів таке вдале

Експерти з дизайну люблять це поєднання кольорів за його органічні, заспокійливі властивості.

"Рожевий і зелений так чудово поєднуються, оскільки вони повторюють поєднання кольорів, які ми знаходимо в природі, створюючи спокійний простір. Ми можемо багато чого навчитися від природи, де кольори гармоніюють і природно взаємодіють навколо нас", – каже Шарлотта Косбі, креативний директор Farrow & Ball.



Зелений з рожевим на кухні / Фото Farrow and Ball

Крім природного натхнення, рожевий і зелений створюють неймовірну колірну рівновагу в кімнаті. Дизайнер інтер'єрів Амбер Клор Моралес зазначає, що "несподіване поєднання створює гармонійну та свіжу колірну схему з балансом жіночності та натхненної природою яскравості, створюючи грайливий та візуально привабливий простір".

Шарлотта Косбі додає, що рожевий і зелений у контексті колірного кола є додатковими кольорами, тобто їх на кухні має бути небагато. Якщо фарбувати цілі шафи або стіни – це надто складно. Амбер Клор Моралес рекомендує дизайнерам використовувати їх у помірних кількостях як акценти або фокусні точки на тлі нейтральних тонів.

Моралес додає, що "рожевий і зелений добре поєднуються на кухні, оскільки вони можуть створити живу та підбадьорливу атмосферу, викликати відчуття свіжості та додати нотку індивідуальності та тепла в простір".

Рожево-зелена кухня – тренд дизайну інтер’єру 2023 року, який точно залишиться надовго.

Зелена акцентна плитка на тлі рожевих шаф / Фото Wise Design & Remodel LLC