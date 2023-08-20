Недавно британский бренд краски Farrow&Ball опубликовал невероятные дизайны кухонь, где объединили зеленый и розовый. После того как люксовый бренд одобрил эту комбинацию, ее начали воспринимать очень положительно. Хотя во многих известных домах по всему миру, кухни уже давно покрасили в эти два тона.

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Почему сочетание розового и зеленого цветов так удачно

Эксперты по дизайну любят это сочетание цвета за его органические, успокаивающие свойства.

"Розовый и зеленый так прекрасно сочетаются, поскольку они повторяют сочетание цветов, которые мы находим в природе, создавая спокойное пространство. Мы можем многому научиться у природы, где цвета гармонируют и естественно взаимодействуют вокруг нас", – говорит Шарлотта Косби, креативный директор Farrow & Ball.



Зеленый с розовым на кухне / Фото Farrow and Ball

Помимо природного вдохновения, розовый и зеленый создают невероятное цветовое равновесие в комнате. Дизайнер интерьеров Амбер Клор Моралес отмечает, что "неожиданное сочетание создает гармоничную и свежую цветовую схему с балансом женственности и вдохновенной природой яркости, создавая игривое и визуально привлекательное пространство".

Шарлотта Косби добавляет, что розовый и зеленый в контексте цветового круга является дополнительным цветом, то есть их на кухне должно быть немного. Если окрашивать целые шкафы или стены – это слишком сложно. Амбер Клор Моралес рекомендует дизайнерам использовать их в умеренных количествах в качестве акцентов или фокусных точек на фоне нейтральных тонов.

Моралес добавляет, что "розовый и зеленый хорошо сочетаются в кухне, поскольку они могут создать живую и бодрящую атмосферу, вызвать ощущение свежести и добавить нотку индивидуальности и тепла в пространство".

Розово-зеленая кухня – тренд дизайна интерьера 2023 года, который точно останется надолго.

Зеленая акцентная плитка на фоне розовых шкафов / Фото Wise Design & Remodel LLC