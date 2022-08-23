Кошти спрямують на розмінування та розбудову постраждалих внаслідок війни регіонів. Окрему увагу приділять Херсону, Миколаєву та Одесі.
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На що спрямують виділені кошти
Для підтримки першочергових планів реконструкції південних обласних центрів виділили один мільйон євро. Додаткову підтримку українським партнерам планує надати також Асоціація муніципалітетів Нідерландів. За її сприянням до реалізації цих проєктів залучать нідерландських експертів.
Кошти спрямують на:
- розмінування,
- відбудову,
- відновлення інвестиційної привабливості регіонів України, які постраждалих внаслідок нападу росії.
Передбачається, що у майбутньому реконструкція Херсона, Миколаєва та Одеси відбуватиметься під протекцією Нідерландів, Швеції й Данії. Допомогу нададуть на прохання українського уряду.
Які ще країни зголосилися допомогти Україні: останні новини
- Під час зустрічі Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом лідери держав підписали меморандум про післявоєнну відбудову України. Турецькі державні та бізнес-структури зможуть розвивати конкретні проєкти відновлення. Також партнери надаватимуть консультаційну й технічну допомогу.
Першим проєктом, за який може взятися Туреччина, стане зруйнований міст у Романівці на Київщині. Він з’єднує Бучу та Ірпінь з Києвом.
- До відновлення вінницького Будинку Офіцерів долучаться Швейцарія та Ізраїль. Будівля сильно постраждала від російського ракетного удару 14 липня.
- Наприкінці липня Європейський інвестиційний банк за підтримки бюджету ЄС виділив 1,59 мільярда євро допомогти, аби Україна могла відремонтувати пошкоджену інфраструктуру та критично важливі проєкти.
- До післявоєнної відбудови України може приєднатися Корея. Про такий намір делегація республіки повідомила під час візиту Бучі та Ірпеня.