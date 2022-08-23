Средства будут направлены на разминирование и развитие пострадавших в результате войны регионов. Отдельное внимание будет уделено Херсону, Николаеву и Одессе.
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На что направят выделенные средства
Для поддержки первоочередных планов реконструкции южных областных центров было выделено один миллион евро. Дополнительную поддержку украинским партнерам планирует также выделить Ассоциация муниципалитетов Нидерландов. При ее содействии в реализации этих проектов привлекут нидерландских экспертов.
Средства направят на:
- разминирование,
- восстановление,
- восстановление инвестиционной привлекательности регионов Украины, пострадавших в результате нападения России.
Предполагается, что в будущем реконструкция Херсона, Николаева и Одессы будет проходить под протекцией Нидерландов, Швеции и Дании. Помощь окажут по просьбе украинского правительства.
Какие еще страны вызвались помочь Украине: последние новости
- В ходе встречи Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом лидеры государств подписали меморандум о послевоенном восстановлении Украины. Турецкие государственные и бизнес-структуры могут развивать конкретные проекты восстановления. Также партнеры будут оказывать консультационную и техническую помощь.
Первым проектом, за который может взяться Турция, станет разрушенный мост в Романовке Киевской области. Он объединяет Бучу и Ирпень с Киевом.
- К восстановлению винницкого Дома Офицеров присоединятся Швейцария и Израиль . Здание сильно пострадало от российского ракетного удара 14 июля.
- В конце июля Европейский инвестиционный банк при поддержке бюджета ЕС выделил 1,59 млрд евро помочь, чтобы Украина могла отремонтировать поврежденную инфраструктуру и критически важные проекты.
- К послевоенному восстановлению Украины может присоединиться Корея. Такое намерение делегация республики сообщила во время визита Бучи и Ирпеня.