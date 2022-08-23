Средства будут направлены на разминирование и развитие пострадавших в результате войны регионов. Отдельное внимание будет уделено Херсону, Николаеву и Одессе.

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На что направят выделенные средства

Для поддержки первоочередных планов реконструкции южных областных центров было выделено один миллион евро. Дополнительную поддержку украинским партнерам планирует также выделить Ассоциация муниципалитетов Нидерландов. При ее содействии в реализации этих проектов привлекут нидерландских экспертов.

Средства направят на:

разминирование,

восстановление,

восстановление инвестиционной привлекательности регионов Украины, пострадавших в результате нападения России.

Предполагается, что в будущем реконструкция Херсона, Николаева и Одессы будет проходить под протекцией Нидерландов, Швеции и Дании. Помощь окажут по просьбе украинского правительства.

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