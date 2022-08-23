Нідерланди виділять мільйон євро на реконструкцію Одеси, Херсона та Миколаєва

З початку повномасштабної війни Нідерланди надають гуманітарну, військову та фінансово-економічну підтримку Україні. Зараз уряд країни анонсував додатковий пакет допомоги на суму у 80 мільйонів євро. Один мільйон піде на реконструкцію трьох міст.

Кошти спрямують на розмінування та розбудову постраждалих внаслідок війни регіонів. Окрему увагу приділять Херсону, Миколаєву та Одесі.

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На що спрямують виділені кошти

Для підтримки першочергових планів реконструкції південних обласних центрів виділили один мільйон євро. Додаткову підтримку українським партнерам планує надати також Асоціація муніципалітетів Нідерландів. За її сприянням до реалізації цих проєктів залучать нідерландських експертів.

Кошти спрямують на:

розмінування,

відбудову,

відновлення інвестиційної привабливості регіонів України, які постраждалих внаслідок нападу росії.

Передбачається, що у майбутньому реконструкція Херсона, Миколаєва та Одеси відбуватиметься під протекцією Нідерландів, Швеції й Данії. Допомогу нададуть на прохання українського уряду.

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