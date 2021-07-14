У Німеччині відновили знаменитий "відьомський" будинок: як він виглядає

У Німеччині відновили старовинну відому будівлю під назвою "Відьомський будиночок". Вона розташована у парку міста Верліц.

Найближчим часом визначна пам'ятка відкриється для відвідувачів. Як вона виглядає – дивіться далі.

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Що відомо про будиночок

Об'єкт був побудований у 1785 році для князя Леопольда III Фрідріха Франца Ангальт-Дессауського. Розташований будиночок у парку – саме тут, на природі, правитель приймав ванни.

Популярний об'єкт отримав статус Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.

Будинок був побудований у 1785 році / Фото Deutsche Welle

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Скільки тривали роботи

На реставрацію будівлі пішло 1,5 року і 230 тисяч євро (7,4 мільйона гривень) з федерального бюджету та коштів землі Саксонія-Анхальт. Будиночок обробили корою та корінням – це дозволило привести його до первинного вигляду. Саме так будівля виглядала 200 років тому.

Пам'ятка дуже популярна серед туристів / Фото Deutsche Welle

Під декоративним фасадом будівлі – каркасний будинок з дерева та цегли у "селянському стилі".

"Відьомський будиночок" щорічно відвідують понад мільйон туристів.

Реставрація тривала 1,5 року / Фото Deutsche Welle