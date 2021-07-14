В ближайшее время популярная достопримечательность откроется для посетителей. Как она выглядит – смотрите далее.

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Что известно о домике

Объект был построен в 1785 году для князя Леопольда III Фридриха Франца Ангальт-Дессауского. Расположен домик в парке – именно здесь, на природе, правитель принимал ванны.

Внимание! Популярный объект получил статус Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Дом был построен в 1785 году / Фото Deutsche Welle

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Сколько длились работы

На реставрацию здания ушло 1,5 года и 230 тысяч евро (7,4 миллиона гривен) из федерального бюджета и средств земли Саксония-Анхальт. Домик отделали древесной корой и корнями – это позволило привести его в первоначальный вид. Именно так здание выглядело 200 лет назад.

Достопримечательность очень популярна среди туристов / Фото Deutsche Welle

Под декоративным фасадом здания – каркасный дом из дерева и кирпича в "крестьянском стиле".

Обратите внимание! "Ведьмин домик" ежегодно посещают более миллиона туристов.

Реставрация длилась 1,5 года / Фото Deutsche Welle