Ніші в інтер'єрі квартир і будинків дозволяють створити незвичайний дизайн. Вони можуть бути різними в залежності від цілей і побажань власників житла.

Планувати ніші необхідно на етапі створення проєкту житла. Що потрібно врахувати, якщо ви вирішили зробити ніші, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Ніші у квартирі можуть залишитися від попередніх господарів квартири і їх ремонту, в плануванні забудовника або ви самі можете створити ніші, які дозволять "приховати" шафу і полиці у стіні,

– зазначила Петайкіна.

Створення ніші

Якщо ви вирішили зробити ніші у квартирі, це необхідно спланувати на стадії створення проєкту. Це дозволить врахувати всі особливості майбутнього інтер'єру і уникнути помилок. Найчастіше ніші роблять з гіпсокартону або ж використовують вбудовані меблі.

Ніші потрібно планувати на етапі створення проєкту / Фото pinterest

Варіанти

Можна створити не одну нішу, а розділити її навколо якоїсь зони. Наприклад, так можна виділити зону ТБ, комин або узголів'я ліжка.

Ніші дозволяють зробити робочу зону більш зручною.

Полиці можуть бути "вставлені" в нішу, або ж повністю "втопити" полиці в стіну – все залежить від ваших цілей і переваг.

Ніші повинні вписуватися в інтер'єр / Фото pinterest

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Освітлення

У нішах повинно бути правильне освітлення. Можна використовувати світлодіодні лампи, LED, софіти та ін. Зверніть увагу: освітлення може бути функціональним або декоративним.

У нішах потрібно передбачити освітлення / Фото roomester