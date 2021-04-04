Ниши в интерьере квартир и домов позволяют создать необычный дизайн. Они могут быть разными в зависимости от целей и предпочтений владельцев жилья.

Планировать ниши необходимо на этапе создания проекта жилья. Что нужно учесть, если вы решили сделать ниши, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Ниши в квартире могут остаться от предыдущих хозяев квартиры и их ремонта, в планировке застройщика или вы сами можете создать ниши, которые позволят "скрыть" шкаф и полки в стене,

– отметила Петайкина.

Создание ниши

Если вы решили сделать ниши в квартире, это необходимо спланировать на стадии создания проекта. Это позволит учесть все особенности будущего интерьера и избежать ошибок. Чаще всего ниши делают из гипсокартона или же используют встроенную мебель.

Ниши нужно планировать на этапе создания проекта / Фото pinterest

Варианты

Можно создать не одну нишу, а разделить ее вокруг какой-то зоны. Например, так можно выделить зону ТВ, комин или изголовье кровати.

Ниши позволяют сделать рабочую зону более удобной.

Полки могут быть "вставлены" в нишу, или же полностью "утопить" полки в стену – все зависит от ваших целей и предпочтений.

Ниши должны вписываться в интерьер / Фото pinterest

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Освещение

В нишах должно быть правильное освещение. Можно использовать светодиодные лампы, LED, софиты и пр. Обратите внимание: освещение может быть функциональным или декоративным.

В нишах нужно предусмотреть освещение / Фото roomester