Ниши в квартире: как их создать и что учесть
Ниши в интерьере квартир и домов позволяют создать необычный дизайн. Они могут быть разными в зависимости от целей и предпочтений владельцев жилья.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Планировать ниши необходимо на этапе создания проекта жилья. Что нужно учесть, если вы решили сделать ниши, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Ниши в квартире могут остаться от предыдущих хозяев квартиры и их ремонта, в планировке застройщика или вы сами можете создать ниши, которые позволят "скрыть" шкаф и полки в стене,
– отметила Петайкина.
Создание ниши
Если вы решили сделать ниши в квартире, это необходимо спланировать на стадии создания проекта. Это позволит учесть все особенности будущего интерьера и избежать ошибок. Чаще всего ниши делают из гипсокартона или же используют встроенную мебель.
Ниши нужно планировать на этапе создания проекта / Фото pinterest
Варианты
- Можно создать не одну нишу, а разделить ее вокруг какой-то зоны. Например, так можно выделить зону ТВ, комин или изголовье кровати.
- Ниши позволяют сделать рабочую зону более удобной.
- Полки могут быть "вставлены" в нишу, или же полностью "утопить" полки в стену – все зависит от ваших целей и предпочтений.
Ниши должны вписываться в интерьер / Фото pinterest
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Освещение
В нишах должно быть правильное освещение. Можно использовать светодиодные лампы, LED, софиты и пр. Обратите внимание: освещение может быть функциональным или декоративным.
В нишах нужно предусмотреть освещение / Фото roomester
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