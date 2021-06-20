Продати об'єкт хотіли за 7,15 мільйона доларів (171,5 мільйона гривень), проте покупця на таких умовах не знайшлося. Як виглядає кондо та скільки вдалося за нього виручити – читайте нижче.

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Що відомо про нерухомість

Розкішний кондо розташований у 18-поверховій елітній вежі Eighty Seven Park. У будівлі є СПА-салон і бібліотека. На території також є гарний сад і басейн.

Площа нерухомості, яку продав Джокович, становить 208 квадратних метрів. Також до неї примикає величезна тераса площею 160 "квадратів", звідки відкриваються неймовірні краєвиди на океан. У житлі є 3 спальні та 3 ванні кімнати зі стелями висотою в три метри.

Особливість об'єкта – тераса, звідки відкриваються розкішні краєвиди / Фото Lenny Kagan

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Ціна об'єкту

Новак Джокович хотів продати об'єкт за 7,15 мільйона доларів, однак охочих не знайшлося. За словами рієлторів, відсутність попиту пов'язана з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. УВ результаті елітний кондо був проданий за 6 мільйонів доларів (163 мільйони гривень).

Продати об'єкт вдалося за 6 мільйонів доларів / Фото Lenny Kagan