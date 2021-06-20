Продать объект хотели за 7,15 миллиона долларов (171,5 миллиона гривен), однако покупателя на таких условиях не нашлось. Как выглядит кондо и сколько удалось за него выручить – читайте ниже.

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Что известно о недвижимости

Роскошный кондо расположен в 18-этажной элитной башне Eighty Seven Park. В здании есть Спа-салон и библиотека. На территории также есть красивый сад и бассейн.

Площадь недвижимости, которую продал Джокович, составляет 208 квадратных метров. Также к ней примыкает огромная терраса площадью 160 "квадратов", откуда открываются невероятные виды на океан. В жилье есть 3 спальни и 3 ванные комнаты с потолками высотой в три метра.

Особенность объекта – терраса, откуда открываются роскошные виды / Фото Lenny Kagan

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Цена объекта

Новак Джокович хотел продать объект за 7,15 миллиона долларов, однако желающих не нашлось. По словам риелторов, отсутствие спроса связано с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. В итоге элитный кондо был продан за 6 миллионов долларов (163 миллиона гривен).

Продать объект удалось за 6 миллионов долларов / Фото Lenny Kagan