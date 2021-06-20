Відомий спортсмен продав кондо за 6 мільйонів доларів: як виглядає житло

Відомий сербський тенісист Новак Джокович купив розкішний кондо в Маямі-Біч (США) і вже за місяць вирішив його продати. У 2019 нерухомість обійшлася спортсменові в 5,77 мільйона доларів (близько 138,5 мільйона гривень).

Продати об'єкт хотіли за 7,15 мільйона доларів (171,5 мільйона гривень), проте покупця на таких умовах не знайшлося. Як виглядає кондо та скільки вдалося за нього виручити – читайте нижче.

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Що відомо про нерухомість

Розкішний кондо розташований у 18-поверховій елітній вежі Eighty Seven Park. У будівлі є СПА-салон і бібліотека. На території також є гарний сад і басейн.

Площа нерухомості, яку продав Джокович, становить 208 квадратних метрів. Також до неї примикає величезна тераса площею 160 "квадратів", звідки відкриваються неймовірні краєвиди на океан. У житлі є 3 спальні та 3 ванні кімнати зі стелями висотою в три метри.

Особливість об'єкта – тераса, звідки відкриваються розкішні краєвиди / Фото Lenny Kagan

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Ціна об'єкту

Новак Джокович хотів продати об'єкт за 7,15 мільйона доларів, однак охочих не знайшлося. За словами рієлторів, відсутність попиту пов'язана з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. УВ результаті елітний кондо був проданий за 6 мільйонів доларів (163 мільйони гривень).

Продати об'єкт вдалося за 6 мільйонів доларів / Фото Lenny Kagan