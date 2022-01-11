Розбираємося, чим зумовлена популярність цих форматів та скільки коштуватиме трендове житло для українців впродовж 2022 року.

Цікаво Відомий девелопер назвав головні тенденції на ринку житла у 2022 році

Смартквартири

Смартквартири – доволі популярний формат житла. Попит на нього зумовлений, зокрема, швидким темпом сучасного життя. Смартквартира має невелику житлову площу (приблизно 20 – 35 "квадратів"), де вміщається кухня та місце для сну. Є також невеликий передпокій та окрема ванна кімната.

Смартквартири – доволі популярний формат житла / Фото Unsplash

Основні відмінності "розумного" житла:

мають все необхідне для комфортного життя;

не потребують великих коштів на забезпечення тепла в приміщенні та на інші комунальні послуги;

на первинному ринку житла їхня ціна значно нижча, ніж, приміром, за однокімнатну квартиру.

Ці та інші характеристики спонукають українців купувати чи орендувати таке житло. Зазвичай стосується це молодих людей, що працюють у ІТ-сфері або є студентами.

В середньому ціни на таке житло стартують від 500 тисяч гривень (у квартирах без ремонту) і від 1,5 мільйона гривень у новобудові. За даними ОЛХ, таке житло можна орендувати приблизно за 600 – 700 грн на добу і від 6000 до 9000 на місяць.

Таунхаус

Зазвичай таунхауси розташовуються у передмісті / Фото Unsplash

Таунхаус – зручна і поширена форма житла, запозичена з-за кордону. Планування у таких приміщеннях стандартне. На першому поверсі – вітальня, кухня і технічне приміщення, на другому – спальні кімнати, санвузол і балкон. Може бути також і третій поверх, який переважно використовують як зону для відпочинку.

Читайте На виплат чи в іпотеку: відомий девелопер розповів, як вигідніше купити квартиру

Таунхауси вибирають:

коли бажають жити ближче до природи, але водночас потребують соціалізації;

коли потрібен приватний будинок, населений відповідними людьми для комунікації;

забезпечені молоді сімʼї або іноземці, які орендують житло такого типу.

Як свідчать оголошення ЛУН, таунхауси розташовуються у передмісті. Їхня ціна варіюється від 700 тисяч до 2 мільйонів гривень. У ціну таунхаусу закладена вартість мініатюрної ділянки і підведення комунікацій.

Хіт продажу наприкінці 2021 року

Українці в пошуках недорогого житла змінили акцент на вторинний ринок. Понад третину попиту становлять недорогі однокімнатні квартири. За даними Today.ua, хітом продажу на кінець поточного року стали невеликі квартири в будинках старої забудови.

Найбільший попит на вторинному ринку має житло в сегменті вартості від 50 до 70 тисяч доларів. На нього припадає 37% попиту.

Стали дуже популярні також найдешевші квартири за ціною до 30 тисяч доларів. Вони становлять 34% попиту. У найбільшому попиті нині невеликі однокімнатні квартири площею до 35 квадратних метрів у будинках старої забудови.