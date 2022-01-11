Нові формати житла: скільки коштує трендова нерухомість в Україні

Фінансові можливості українців, а також їхні вподобання формують нові тренди на ринку нерухомості. Цьогоріч серед популярних форматів залишаться смартквартири та таунхауси.

Розбираємося, чим зумовлена популярність цих форматів та скільки коштуватиме трендове житло для українців впродовж 2022 року.

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Смартквартири

Смартквартири – доволі популярний формат житла. Попит на нього зумовлений, зокрема, швидким темпом сучасного життя. Смартквартира має невелику житлову площу (приблизно 20 – 35 "квадратів"), де вміщається кухня та місце для сну. Є також невеликий передпокій та окрема ванна кімната.

Смартквартири – доволі популярний формат житла / Фото Unsplash

Основні відмінності "розумного" житла:

мають все необхідне для комфортного життя;

не потребують великих коштів на забезпечення тепла в приміщенні та на інші комунальні послуги;

на первинному ринку житла їхня ціна значно нижча, ніж, приміром, за однокімнатну квартиру.

Ці та інші характеристики спонукають українців купувати чи орендувати таке житло. Зазвичай стосується це молодих людей, що працюють у ІТ-сфері або є студентами.

В середньому ціни на таке житло стартують від 500 тисяч гривень (у квартирах без ремонту) і від 1,5 мільйона гривень у новобудові. За даними ОЛХ, таке житло можна орендувати приблизно за 600 – 700 грн на добу і від 6000 до 9000 на місяць.

Таунхаус

Зазвичай таунхауси розташовуються у передмісті / Фото Unsplash

Таунхаус – зручна і поширена форма житла, запозичена з-за кордону. Планування у таких приміщеннях стандартне. На першому поверсі – вітальня, кухня і технічне приміщення, на другому – спальні кімнати, санвузол і балкон. Може бути також і третій поверх, який переважно використовують як зону для відпочинку.

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Таунхауси вибирають:

коли бажають жити ближче до природи, але водночас потребують соціалізації;

коли потрібен приватний будинок, населений відповідними людьми для комунікації;

забезпечені молоді сімʼї або іноземці, які орендують житло такого типу.

Як свідчать оголошення ЛУН, таунхауси розташовуються у передмісті. Їхня ціна варіюється від 700 тисяч до 2 мільйонів гривень. У ціну таунхаусу закладена вартість мініатюрної ділянки і підведення комунікацій.

Хіт продажу наприкінці 2021 року

Українці в пошуках недорогого житла змінили акцент на вторинний ринок. Понад третину попиту становлять недорогі однокімнатні квартири. За даними Today.ua, хітом продажу на кінець поточного року стали невеликі квартири в будинках старої забудови.

Найбільший попит на вторинному ринку має житло в сегменті вартості від 50 до 70 тисяч доларів. На нього припадає 37% попиту.

Стали дуже популярні також найдешевші квартири за ціною до 30 тисяч доларів. Вони становлять 34% попиту. У найбільшому попиті нині невеликі однокімнатні квартири площею до 35 квадратних метрів у будинках старої забудови.