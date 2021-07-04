Это приведет к серьезным последствиям, которые ощутят на себе и простые украинцы, и государство в целом. Подробнее пояснила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.
Интересно Как выгодно купить квартиру в Украине: назван простой способ
Что важного в документе
По словам эксперта, в документе есть два ключевых момента:
- освобождение от налогообложения участников госпрограммы ипотеки и программы Фонда развития предпринимательства и Фонда развития инноваций.
- внедрение налогообложения доходов физических лиц, полученных от продажи третьего и последующих объектов недвижимости за отчетный период. Ставка при этом составляет 18%.
Это история из разряда: одной рукой давать, второй – отнимать. Потому что внедрение подобного налогообложения – прямой удар по инвестициям частных рантье. А, следовательно, это удар по всей строительной отрасли и смежных с ней отраслях, которых свыше сорока,
– отметила Берещак.
Она пояснила, что в случае принятия законопроекта, объемы инвестиций серьезно уменьшатся. Это приведет к сокращению налоговых отчислений, отсутствию рабочих мест, снижению темпов строительства и ввода новых объектов в эксплуатацию.
Налоговая идея Кабмина ударит по простым украинцам / Фото Pixabay
Читайте Мечты о жилье придется отложить: как налоговая идея правительства ударит по украинцам
Как налоги повлияют на стоимость недвижимости
Эксперт подчеркнула, что идея уравновесить налогообложение неплохая, но не в том виде, в котором она представлена в парламенте. Нынешний вариант приведет к удорожанию недвижимости сразу на 20%. И платить эту сумму придется обычным украинцам, покупающим жилье.
Налог в 18% и пенсионный сбор фактически ведут к увеличению стоимости жилья сразу на 20%, которые придется заплатить обычному покупателю. Захочет ли он это делать – вопрос другой,
– резюмировала Виктория Берещак.