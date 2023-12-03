Цей несподіваний тренд вже "прокрадається" на кухні: ось що буде актуально зовсім скоро
Джерело:Homes & Gardens
Тенденції на кухні, як правило, позачасові, оскільки змінювати цю кімнату відповідно до трендів дорого, та й у цьому немає потреби. Останні кілька тижнів дизайнери помітили нову кухонну тенденцію, яка буде актуальна завжди.
Кухонні гарнітури та кухонні стільниці зараз найчастіше обирають з іржостійкої сталі. Якщо раніше ми бачили такі кухні в комерційних приміщеннях, то тепер їх облаштовують вдома. Дизайнери кажуть, що це "плавний перехід до індустріального стилю".
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Кухня з іржостійкої сталі: які переваги та чи є недоліки
"У дизайні кухні функціональність так само важлива, як і естетика, а використання меблів та обладнання з іржостійкої сталі може стати чудовим варіантом на роки, оскільки ідеально поєднує візуальну привабливість із практичністю", – пояснює провідний дизайнер Ніко Расідес.
Однією з головних переваг кухонь з іржостійкої сталі з практичної точки зору є їхня довговічність. Експерти пояснюють: "Поверхні з іржостійкої сталі дуже міцні й не зношуються, тому їх використовують у комерційних приміщеннях і ресторанах. Вони стійкі до розливів, плям, високих температур".
Також поверхні з іржостійкої сталі не пористі, відтак залишки їжі та рідин, бактерії та інші речовини залишаються зовні, а не просочуються, як зазвичай відбувається з деревиною або неправильно ущільненим мармуром та іншим природним каменем. Такі поверхні легко дезінфікувати та прибирати.
Кухні з іржостійкої сталі також мають переваги щодо екологічності. Іржостійка сталь не шкодить навколишньому середовищу та може бути перероблена, що є величезним плюсом для багатьох людей, які дбають про навколишнє середовище.
Чи має цей матеріал недоліки? Так, звичайно. Не існує матеріалу, який немає мінусів. На меблях з іржостійкої сталі дуже видно плями та відбитки пальців, тому їх треба часто витирати. Окрім того, на поверхнях помітні великі подряпини. Проте ці недоліки жодним чином не перекреслюють переваг іржостійкої сталі.