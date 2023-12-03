Цей несподіваний тренд вже "прокрадається" на кухні: ось що буде актуально зовсім скоро

3 грудня 2023, 11:49
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Джерело:

Homes & Gardens

Тенденції на кухні, як правило, позачасові, оскільки змінювати цю кімнату відповідно до трендів дорого, та й у цьому немає потреби. Останні кілька тижнів дизайнери помітили нову кухонну тенденцію, яка буде актуальна завжди.

Кухонні гарнітури та кухонні стільниці зараз найчастіше обирають з іржостійкої сталі. Якщо раніше ми бачили такі кухні в комерційних приміщеннях, то тепер їх облаштовують вдома. Дизайнери кажуть, що це "плавний перехід до індустріального стилю".

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Кухня з іржостійкої сталі: які переваги та чи є недоліки

"У дизайні кухні функціональність так само важлива, як і естетика, а використання меблів та обладнання з іржостійкої сталі може стати чудовим варіантом на роки, оскільки ідеально поєднує візуальну привабливість із практичністю", – пояснює провідний дизайнер Ніко Расідес.

Однією з головних переваг кухонь з іржостійкої сталі з практичної точки зору є їхня довговічність. Експерти пояснюють: "Поверхні з іржостійкої сталі дуже міцні й не зношуються, тому їх використовують у комерційних приміщеннях і ресторанах. Вони стійкі до розливів, плям, високих температур".

Також поверхні з іржостійкої сталі не пористі, відтак залишки їжі та рідин, бактерії та інші речовини залишаються зовні, а не просочуються, як зазвичай відбувається з деревиною або неправильно ущільненим мармуром та іншим природним каменем. Такі поверхні легко дезінфікувати та прибирати.

Cучасна кухня з духовкою з іржостійкої сталі / Фото Future

Кухні з іржостійкої сталі також мають переваги щодо екологічності. Іржостійка сталь не шкодить навколишньому середовищу та може бути перероблена, що є величезним плюсом для багатьох людей, які дбають про навколишнє середовище.

Чи має цей матеріал недоліки? Так, звичайно. Не існує матеріалу, який немає мінусів. На меблях з іржостійкої сталі дуже видно плями та відбитки пальців, тому їх треба часто витирати. Окрім того, на поверхнях помітні великі подряпини. Проте ці недоліки жодним чином не перекреслюють переваг іржостійкої сталі. 

Автор: Марта Левицька