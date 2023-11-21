Ванні кімнати мають бути дуже практичними приміщеннями, але це не означає, що їх не потрібно робити стильними та естетично привабливими. Дизайнери переконують, що ванна кімната у вашому домі повинна бути така ж красива, як спальня чи вітальня. Новий тренд 2024 року це доводить – ось його три основні ознаки.

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Яскраві змішувачі та інша сантехніка

Ванна кімната – це простір, у якому роками домінували нейтральні відтінки, тому приємно спостерігати, як це змінюється разом з новою тенденцією. У дизайні поступово використовують барвисті гарнітури, що частково нагадує чарівний ретростиль.

У дизайні запанують яскраві відтінки / Фото Roca

Текстуровані поверхні

Поєднання дерев'яних рейок і мармурової стільниці ідеально – найкраще рішення. Це додає текстури в дизайн ванної кімнаті. Елегантна та практична – якраз те, що треба.

Дерево додає текстури / Фото Roca

М'які форми та вигнуті кути

Меблі, декор та сантехніка тепер не лише квадратні чи прямокутні. Виробники пропонують все більше колекцій для ванних кімнат з вигнутими краями та органічними формами. Така м'якість не випадкова – людям вже набрид строгий мінімалізм.