Ванные комнаты должны быть очень практичными помещениями, но это не значит, что их не нужно делать стильными и эстетически привлекательными. Дизайнеры убеждают, что ванная комната в вашем доме должна быть такой же красивой, как спальня или гостиная. Новый тренд 2024 года это доказывает – вот его три основных признака.

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Яркие смесители и прочая сантехника

Ванная – это пространство, в котором годами доминировали нейтральные оттенки, поэтому приятно наблюдать, как это меняется вместе с новой тенденцией. В дизайне постепенно используются красочные гарнитуры, частично напоминающие волшебный ретростиль.

В дизайне воцарятся яркие оттенки / Фото Roca

Текстурированные поверхности

Сочетание деревянных реек и мраморной столешницы идеально – лучшее решение. Это добавляет текстуру в дизайн ванной комнаты. Элегантная и практичная – как раз то, что нужно.

Дерево добавляет текстуры / Фото Roca

Мягкие формы и изогнутые углы

Мебель, декор и сантехника теперь не только квадратная или прямоугольная. Производители предлагают все больше коллекций для ванных комнат с изогнутыми краями и органическими формами. Такая мягкость не случайна – людям уже надоел строгий минимализм.