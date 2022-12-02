Будівництво триває, але покупців нема: що відбувається на первинному ринку нерухомості

В Україні відновлюється будівництво. З січня по вересень в експлуатацію ввели 4,8 мільйона квадратних метрів житлових приміщень.

Однак, як зазначають експерти, попит на квартири у новобудовах залишається на нульовому рівні. Винятком можна назвати окремі регіони України.

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Темпи будівництва – найменша проблема на ринку новобудов

Попри війну в Україні продовжують роботи на будівельних майданчиках. Окремі девелопери за цей час навіть встигли ввести в експлуатацію декілька об'єктів.

За січень – вересень введено в експлуатацію понад 4,8 мільйона квадратних метрів житла, зокрема: 2 мільйони квадратних метрів – в одноквартирних будинках; 2,8 мільйона – у багатоквартирних будинках. Так, це на 44,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року... Але з урахуванням усіх обставин це об'єктивний показник,

– повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, всупереч негативній тенденції, є регіони, які наростили обсяги житлового будівництва. Зокрема, метраж введеного в експлуатацію житла збільшився:

у Вінницькій області на 28%,

у Полтавській області – на 58,1%,

майже не скоротилися обсяги житлового будівництва на Івано-Франківщині.

Важливо, що за підсумками 3-го кварталу збереглася позитивна сезонна динаміка... Зокрема, протягом липня – вересня побудовано практично стільки ж, як за все перше півріччя, з довоєнного січня – лютого і до кінця червня, а саме більш ніж 2,4 мільйона квадратних метрів,

– додав Гетманцев.

Водночас на ринку нерухомості в Україні продовжують фіксувати значне зниження продажів. Не в останню чергу на це впливає економічна нестабільність, а також подорожчання квадратних метрів. Приміром, у столиці за час війни ціни на "квадрат" зросли на 30 – 45%. Й через подорожчання будматеріалів ціна навряд чи знизиться найближчим часом.

Держава робить усе можливе, аби змінити ситуацію. Зокрема, у жовтні в тестовому режимі почала працювати "єОселя" – програма доступної іпотеки. Однак фахівці вважають, що цього замало. Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта вважає, що навіть з 2023 року, коли програма стане доступною для усіх українців, то особливого ефекту очікувати не варто, бо в умовах війни кредити брати доволі ризиковано. А мова йде про кредити на 20 наступних років, на які мало хто може зараз запланувати своє життя. Крім цього, не варто й забувати про падіння реальних доходів більшості співгромадян.