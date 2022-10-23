У Нью-Йорку продають будинок Енді Ворхола

У Нью-Йорку продається будинок, яким володів знаменитий художник та дизайнер Енді Ворхол. Зараз будівлю можна купити за 5,69 мільйона доларів.

Однак, якщо до грудня не з'являться потенційні покупці, будівлю передадуть на аукціон. Окрім того, перший поверх вже викупили під ресторан та студію.

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Уорхол придбав чотириповерховий будинок у 1970 році. Сума угоди не розголошується. Саме тут митець прожив до своєї смерті у 1987 році. Згодом, у 1992 році, будинок знайшов нових власників.

Наразі покупцям пропонують 3 верхні поверхи. Проте попиту на житло практично немає. Минулого року власник намагався продати будинок за 9 мільйонів доларів, проте потенційні покупці не відгукувалися на пропозицію. Відтак ціну вирішили знизити до 5,69 доларів. Якщо ніхто не відреагує на цю пропозицію до грудня, будинок продадуть з аукціону.

Що пропонують покупцям / Фото Charissa Sheptak/LG Fairmont/Compass

Площа трьох верхніх поверхів – майже 600 "квадратів". Кожен з поверхів займає один пентхаус із приблизно однаковим плануванням. Усередині немає меблів. Зате повністю обладнані кухня та ванна.

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