Нюанси розміщення пральної машини: що слід врахувати
Пральна машина – техніка, без якої не обійтися в жодній квартирі і будинку. Останніми роками також став популярним сушильний автомат.
Джерело:Інстаграм Вікторії Морозової
Які нюанси важливо врахувати при їх розміщенні у ванній кімнаті, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
Читайте Дзеркало для ванної кімнати: що врахувати перед покупкою
Сьогодні трохи про машинку, без якої наше життя вже складно уявити – пральну і про її подружку – сушильну машинку!
– зазначила Морозова.
Що врахувати при розміщенні пральної машини
- Пральну та сушильну машини потрібно ставити ближче до зливу каналізації.
- Якщо ви будете використовувати дві машинки – сушильну розміщуйте над пральною.
Важливий момент – вибирайте машинки одного виробника, тоді вони будуть візуально красиво виглядати і ідеально встануть одна на іншу. Якщо ж місця для двох машинок немає, можна придбати пральну машинку з функцією сушки,
– уточнила дизайнерка інтер'єру.
- Якщо ви вирішили встановити пральну машинку в нішу або шафу – враховуйте відступи з боків. Пам'ятайте, що машинка не повинна стояти впритул, оскільки вібрує під час роботи. Крім того, важливо врахувати відступи ззаду для труб і підключення, а спереду – на товщину дверей, якщо вони будуть.
Пральну та сушильну машини краще брати однієї ТМ / Фото remontcma
Цікаво Молдинги в інтер'єрі: цікаві деталі, яких ви не знали
- Ще одне рішення – установка пральної машини під стільницю у ванній або на кухні. Однак слід врахувати, що стандартна висота стільниці – 850 мм, така ж висота і у пральної машинки. Є 3 варіанти:
- придбати вбудовану модель (вона обійдеться дорожче, ніж звичайна);
- використовувати звичайну пральну машинку, але ту, у якій можна зняти верхню кришку – вона поміститься під стільницю стандартної висоти. Важливо: після зняття кришки на техніку не дадуть гарантію;
- якщо у вас високий зріст – підійде стільниця 900 мм, тоді під неї можна встановити стандартну пральну машинку.
Поділитися новиною