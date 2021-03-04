Нюансы размещения стиральной машины: что следует учесть
Стиральная машина – техника, без которой не обойтись ни в одной квартире и доме. В последние годы также стал популярным сушильный автомат.
Источник:Инстаграм Виктории Морозовой
Какие нюансы важно учесть при их размещении в ванной комнате, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.
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Сегодня немного про машинку, без которой нашу жизнь уже сложно представить – стиральную и про ее подружку – сушильную машинку!
– отметила Морозова.
Что учесть при размещении стиральной машины
- Стиральную и сушильную машины нужно ставить ближе к сливу канализации.
- Если вы будете использовать две машинки – сушильную размещайте над стиральной.
Важный момент – выбирайте машинки одного производителя, тогда они будут визуально красиво смотреться и идеально встанут одна на другую. Если же места для двух машинок нет, можно приобрести стиральную машинку с функцией сушки,
– уточнила дизайнер интерьера.
- Если вы решили установить стиральную машинку в нишу или шкаф – учитывайте отступы по бокам. Помните, что машинка не должна стоять впритык, поскольку вибрирует во время работы. Кроме того, важно учесть отступы сзади для труб и подключения, а спереди – на толщину дверки, если она будет.
Стиральную и сушильную машинки лучше брать одной ТМ / Фото remontcma
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- Еще одно решение – установка стиральной машины под столешницу в ванной или на кухне. Однако следует учесть, что стандартная высота столешницы – 850 мм, такая же высота и у стиральной машинки. Есть 3 варианта:
- приобрести встроенную модель (она обойдется дороже, чем обычная);
- использовать обычную стиральную машинку, но ту, у которой можно снять верхнюю крышку – она поместится под столешницу стандартной высоты. Важно: после снятия крышки на технику не дадут гарантию.
- если у вас высокий рост – подойдет столешница 900 мм, тогда под нее можно установить стандартную стиральную машинку.
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