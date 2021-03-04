Стиральная машина – техника, без которой не обойтись ни в одной квартире и доме. В последние годы также стал популярным сушильный автомат.

Какие нюансы важно учесть при их размещении в ванной комнате, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Сегодня немного про машинку, без которой нашу жизнь уже сложно представить – стиральную и про ее подружку – сушильную машинку!

– отметила Морозова.

Что учесть при размещении стиральной машины

Стиральную и сушильную машины нужно ставить ближе к сливу канализации. Если вы будете использовать две машинки – сушильную размещайте над стиральной.

Важный момент – выбирайте машинки одного производителя, тогда они будут визуально красиво смотреться и идеально встанут одна на другую. Если же места для двух машинок нет, можно приобрести стиральную машинку с функцией сушки,

– уточнила дизайнер интерьера.

Если вы решили установить стиральную машинку в нишу или шкаф – учитывайте отступы по бокам. Помните, что машинка не должна стоять впритык, поскольку вибрирует во время работы. Кроме того, важно учесть отступы сзади для труб и подключения, а спереди – на толщину дверки, если она будет.

Стиральную и сушильную машинки лучше брать одной ТМ / Фото remontcma

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Еще одно решение – установка стиральной машины под столешницу в ванной или на кухне. Однако следует учесть, что стандартная высота столешницы – 850 мм, такая же высота и у стиральной машинки. Есть 3 варианта: