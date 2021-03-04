Нюанси розміщення пральної машини: що слід врахувати

Пральна машина – техніка, без якої не обійтися в жодній квартирі і будинку. Останніми роками також став популярним сушильний автомат.

Які нюанси важливо врахувати при їх розміщенні у ванній кімнаті, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Сьогодні трохи про машинку, без якої наше життя вже складно уявити – пральну і про її подружку – сушильну машинку!

– зазначила Морозова.

Що врахувати при розміщенні пральної машини

Пральну та сушильну машини потрібно ставити ближче до зливу каналізації. Якщо ви будете використовувати дві машинки – сушильну розміщуйте над пральною.

Важливий момент – вибирайте машинки одного виробника, тоді вони будуть візуально красиво виглядати і ідеально встануть одна на іншу. Якщо ж місця для двох машинок немає, можна придбати пральну машинку з функцією сушки,

– уточнила дизайнерка інтер'єру.

Якщо ви вирішили встановити пральну машинку в нішу або шафу – враховуйте відступи з боків. Пам'ятайте, що машинка не повинна стояти впритул, оскільки вібрує під час роботи. Крім того, важливо врахувати відступи ззаду для труб і підключення, а спереду – на товщину дверей, якщо вони будуть.

Пральну та сушильну машини краще брати однієї ТМ / Фото remontcma

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Ще одне рішення – установка пральної машини під стільницю у ванній або на кухні. Однак слід врахувати, що стандартна висота стільниці – 850 мм, така ж висота і у пральної машинки. Є 3 варіанти: