Останніми роками у квартирах і будинках все частіше роблять об'єднаний простір. Це може бути кухня-вітальня, наприклад.

Таке рішення виглядає стильно і надає приміщенню легкості й простору. Однак є нюанси, які потрібно передбачити. Які саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Dina Ezer.

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Що потрібно передбачити

Гарну витяжку

За словами дизайнерки інтер'єру, потужна витяжка необхідна для того, щоб запахи не вбиралися диваном і іншими предметами меблів, текстилю та ін.

Диван з невисокою спинкою

Деякі дивани, як труни, і псують своїм заднім виглядом будь-який інтер'єр,

– зазначила Dina Ezer.

Кухня-вітальня виглядає стильно і просторо / Фото design-homes

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Роздільні сценарії освітлення

Приміщення буде затишним і цікавим, якщо для кожної зони використовувати різні освітлювальні прилади (бра, торшери, люстри, світильники – все залежить від особистих переваг).

Якісне світло дозволить зробити інтер'єр унікальним / Фото pinterest

Поєднання кольорів

Якщо ви вирішили об'єднати простір, важливо використовувати правильну палітру.

Колірну гаму потрібно продумати до початку ремонту / Фото pinterest

Кольори, використані в одній зоні, не повинні сильно вибиватися із загальної колірної гами,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.