Поширені помилки в ремонті ванної: які й як уникнути
Ремонт у ванній кімнаті завжди викликає безліч питань і складнощів. У цьому приміщенні важливо продумати все до дрібниць.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Після ремонту власники помічають деякі неприємні нюанси, яких можна було уникнути. Які помилки поширені – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Виправляємо помилки – те, що точно зіпсує навіть найкрасивіший інтер'єр. А у вас у ванній як? Все правильно чи ще потрібно виправити якісь моменти?
– зазначила Петайкіна.
Яких нюансів уникати у ванній
Куточки
Використовуються між ванною і плиткою для того, щоб у щілину не потрапляла вода. Вони виглядають дешево, до того ж з часом жовтіють. Якщо без куточків не обійтися – підберіть тонкий і лаконічний варіант. Ще один відмінний спосіб уникнути куточка – встановити ванну чітко до плитки й обробити все епоксидним герметиком.
Люки
Цей елемент обов'язково повинен бути у ванній. Перша помилка – надто маленький люк, який у випадку аварії доведеться ламати. Друга помилка – візуальна. Враховуйте, що білий люк здешевлює інтер'єр. Вирішення цієї помилки – маскування люка за плиткою або у шафці.
Плитка
Занадто яскрава плитка може зіпсувати інтер'єр ванної. Якщо ви хочете оживити й освіжити приміщення – використовуйте продумане освітлення, стильні нейтральні відтінки і колірний акцент.
За словами дизайнерки інтер'єру, яскрава плитка може швидко набриднути / Фото pinterest
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Сушарка
Мотузки для білизни у ванній зустрічаються і зараз. Це бюджетне рішення, але воно може "вбити" будь-який дизайн. Щоб уникнути подібного – розгляньте автоматичні сушарки або рушникосушки.
Зберігання
Різні баночки й пляшечки у ванній не стануть її прикрасою. Продумайте приховане зберігання, а для відкритих полиць використовуйте кошики в одному стилі.
Красиві аксесуари прикрасять ванну / Фото pinterest
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