Ремонт у ванній кімнаті завжди викликає безліч питань і складнощів. У цьому приміщенні важливо продумати все до дрібниць.

Після ремонту власники помічають деякі неприємні нюанси, яких можна було уникнути. Які помилки поширені – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Виправляємо помилки – те, що точно зіпсує навіть найкрасивіший інтер'єр. А у вас у ванній як? Все правильно чи ще потрібно виправити якісь моменти?

– зазначила Петайкіна.

Яких нюансів уникати у ванній

Куточки

Використовуються між ванною і плиткою для того, щоб у щілину не потрапляла вода. Вони виглядають дешево, до того ж з часом жовтіють. Якщо без куточків не обійтися – підберіть тонкий і лаконічний варіант. Ще один відмінний спосіб уникнути куточка – встановити ванну чітко до плитки й обробити все епоксидним герметиком.

Люки

Цей елемент обов'язково повинен бути у ванній. Перша помилка – надто маленький люк, який у випадку аварії доведеться ламати. Друга помилка – візуальна. Враховуйте, що білий люк здешевлює інтер'єр. Вирішення цієї помилки – маскування люка за плиткою або у шафці.

Плитка

Занадто яскрава плитка може зіпсувати інтер'єр ванної. Якщо ви хочете оживити й освіжити приміщення – використовуйте продумане освітлення, стильні нейтральні відтінки і колірний акцент.

За словами дизайнерки інтер'єру, яскрава плитка може швидко набриднути​ / Фото pinterest

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Сушарка

Мотузки для білизни у ванній зустрічаються і зараз. Це бюджетне рішення, але воно може "вбити" будь-який дизайн. Щоб уникнути подібного – розгляньте автоматичні сушарки або рушникосушки.

Зберігання

Різні баночки й пляшечки у ванній не стануть її прикрасою. Продумайте приховане зберігання, а для відкритих полиць використовуйте кошики в одному стилі.

Красиві аксесуари прикрасять ванну​ / Фото pinterest