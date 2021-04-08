В последние годы в квартирах и домах все чаще делают объединенное пространство. Это может быть кухня-гостиная, например.

Такое решение выглядит стильно и придает помещению легкости и свободны. Однако есть нюансы, которые нужно предусмотреть. Какие именно – рассказала дизайнер интерьера Dina Ezer.

Интересно Почему ремонт может стать провалом: нюанс, который нужно обязательно учесть

Что нужно предусмотреть

Хорошую вытяжку

По словам дизайнера интерьера, мощная вытяжка необходима для того, чтобы запахи не впитывались диваном и другими предметами мебели, текстиля и пр.

Диван с невысокой спинкой

Некоторые диваны, как гробы, и портят своим задним видом любой интерьер,

– отметила Dina Ezer.

Кухня-гостиная выглядит стильно и просторно / Фото design-homes

Полезно Распространенные ошибки в ремонте ванной: какие и как избежать

Раздельные сценарии освещения

Помещение будет уютным и интересным, если для каждой зоны использовать разные осветительные приборы (бра, торшеры, люстры, светильники – все зависит от личных предпочтений).

Качественный свет позволит сделать интерьер уникальным / Фото pinterest

Сочетаемость цветов

Если вы решили объединить пространство, важно использовать правильную палитру.

Цветовую гамму нужно продумать до начала ремонта / Фото pinterest

Цвета, использованные в одной зоне, не должны сильно выбиваться из общей цветовой гаммы,

– пояснила дизайнер интерьера.