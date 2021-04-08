Объединение нескольких зон в квартире: что важно продумать
В последние годы в квартирах и домах все чаще делают объединенное пространство. Это может быть кухня-гостиная, например.
Источник:Инстаграм Dina Ezer
Такое решение выглядит стильно и придает помещению легкости и свободны. Однако есть нюансы, которые нужно предусмотреть. Какие именно – рассказала дизайнер интерьера Dina Ezer.
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Что нужно предусмотреть
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Хорошую вытяжку
По словам дизайнера интерьера, мощная вытяжка необходима для того, чтобы запахи не впитывались диваном и другими предметами мебели, текстиля и пр.
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Диван с невысокой спинкой
Некоторые диваны, как гробы, и портят своим задним видом любой интерьер,
– отметила Dina Ezer.
Кухня-гостиная выглядит стильно и просторно / Фото design-homes
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Раздельные сценарии освещения
Помещение будет уютным и интересным, если для каждой зоны использовать разные осветительные приборы (бра, торшеры, люстры, светильники – все зависит от личных предпочтений).
Качественный свет позволит сделать интерьер уникальным / Фото pinterest
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Сочетаемость цветов
Если вы решили объединить пространство, важно использовать правильную палитру.
Цветовую гамму нужно продумать до начала ремонта / Фото pinterest
Цвета, использованные в одной зоне, не должны сильно выбиваться из общей цветовой гаммы,
– пояснила дизайнер интерьера.
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