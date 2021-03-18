Объединение кухни с гостиной: все за и против
В последние годы в тренде – пространство и свобода в интерьере, поэтому все чаще кухню объединяют с гостиной. Такое решение также позволяет семье больше времени проводить вместе.
Источник:Инстаграм Анастасии Рамазановой
Какие преимущества и недостатки есть у кухни-гостиной – рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова.
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Какие основные места притяжения людей, живущих в квартире, и их гостей? Кухня и гостиная. Поэтому нет ничего удивительного, что некоторые решают их объединить, но давайте сегодня подумаем о плюсах и минусах такого решения,
– отметила Рамазанова.
Преимущества кухни-гостиной
- Больше пространства и света.
- Дополнительные возможности для общения.
- Можно сделать интересное и эффективное зонирование.
- Все жильцы могут быть заняты разными делами, но при этом проводить время вместе.
Самый главный плюс кухни-гостиной – возможность проводить время с семьей / Фото trizio
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Минусы объединения кухни с гостиной
- Запахи разносятся по всему помещению.
- Остатки еды и крошки могут попадать далеко за пределы столовой зоны.
- Шумно, ведь одновременно работает разная бытовая техника: холодильник, электрочайник, посудомоечная машина, телевизор и пр.
- Необходимо постоянно поддерживать порядок.
У кухни-гостиной есть также несколько недостатков / Фото design-homes
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