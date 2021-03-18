В последние годы в тренде – пространство и свобода в интерьере, поэтому все чаще кухню объединяют с гостиной. Такое решение также позволяет семье больше времени проводить вместе.

Какие преимущества и недостатки есть у кухни-гостиной – рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова. Интересно Главные ошибки при выборе оттенков для квартиры: чего нужно избегать Какие основные места притяжения людей, живущих в квартире, и их гостей? Кухня и гостиная. Поэтому нет ничего удивительного, что некоторые решают их объединить, но давайте сегодня подумаем о плюсах и минусах такого решения,

– отметила Рамазанова. Преимущества кухни-гостиной Больше пространства и света.

Дополнительные возможности для общения.

Можно сделать интересное и эффективное зонирование.

Все жильцы могут быть заняты разными делами, но при этом проводить время вместе. Самый главный плюс кухни-гостиной – возможность проводить время с семьей / Фото trizio Также читайте Как создать удачную гардеробную систему: 4 простых пункта Минусы объединения кухни с гостиной Запахи разносятся по всему помещению.

Остатки еды и крошки могут попадать далеко за пределы столовой зоны.

Шумно, ведь одновременно работает разная бытовая техника: холодильник, электрочайник, посудомоечная машина, телевизор и пр.

Необходимо постоянно поддерживать порядок. У кухни-гостиной есть также несколько недостатков / Фото design-homes Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА АНАСТАСИЯ (@interior_spb)